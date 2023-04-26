Evden kaçıp Esra Erol'a gelen adam "Karım bana 9 yıldır eziyet ediyor" dedi! Detaylar ağızları açık bıraktı

Esra Erol'da programına 11 yıllık evliliğinin 9 yılı boyunca eşinden eziyet gördüğünü belirten Ramazan Bey'in sözleri damga vurdu. Programda şaşkınlık yaratan açıklamaların ardı arkası kesilmedi. Ramazan Bey, kardeşinin Nilüfer Hanım tarafından çok yemek yediği bahanesiyle şiddete uğradığını söyledi. 11 yılda 9 ev değiştirdiğini belirten Ramazan Bey, Esra Erol'dan yardım istedi.

"ANNEMİN CENAZESİNE GİTMEME BİLE İZİN VERMEDİ"

Eve gitmeyip gizlice programa katıldığını belirten Ramazan Bey, kayınvalidesi Kader Hanımı da suçladı. Kendi annesinin cenazesine bile izin vermedikleri için gidemediğini belirten Ramazan Bey, ağladığı sırada eliyle gözyaşlarını sildi.

"CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI"

Annesi sağken eşinin yalnızca bayramlarda görüşmesine izin verdiğini ifade eden Ramazan Bey'in sözleri ekran başındakileri şaşırttı.

Eşi izin vermediği için yıllardır köye gidemediğini de belirten Ramazan Bey, onunla arkadaşları sayesinde tanıştığını ve karısının kendisinden önce bir evlilik yaptığını söyledi.

"6 YILDIR AYRI YATAKLARDA YATIYORUZ"

Nilüfer Hanım'ın alışveriş bağımlısı olduğunu söyleyen Ramazan Bey, 11 yıllık evliliklerinin son 6 senesini ayrı yataklarda geçirdiklerini söyledi.

"MAAŞIM İÇİN BENDEN BOŞANMIYOR"

Eşine uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkan adam, yaşadığı zulmü şu sözlerle ifade etti:

"Mahkeme reddetti beni. Şubat ayında benim yanımda kardeşime vurdu. Ben de kızdım. Anlaşamadığımızdan kayınvalidemin ve baldızımın da haberi var. Eşim maaşım için benden boşanmıyor."

Çocuk istediğini ama eşinin yanaşmadığını da söyleyen Ramazan Bey'in iddiaları üzerine Nilüfer Hanım canlı yayına bağlandı.

Nilüfer Hanım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Esra Hanım. Biz boşanacağız. Ben boşanmak istiyorum. Mahkeme kağıdı geldi o yokken. Yani olay bitti. Boşu boşuna uzatmasın. Ben evi de boşaltacağım. Eşyaları da onlara veriyorum. Herhangi bir şey yapmadım. Kardeşleri hastanede. Onların zihinsel engelli olduğunu bilmiyordum. Devlet sahip çıktı. Ramazan'ın ailesinin yaşadığı rezilliği gelin görün. Bir de benim onlara bakmamı istediler. Ben nasıl bakayım 2 tane zihinsel engelli insana."

Kimseye şiddet uygulamadığını söyleyen Nilüfer Hanım, bayramda onlarla iyi ayrıldıklarını söyledi.

Esra Erol'un Ramazan Bey'in kardeşi Salih Arslan'a aldıırılan mobilyaları sorması üzerine Nilüfer Hanım, "Ben aldırmadım. Mobilyalar onların olsun" dedi. Nilüfer Hanım'ın kardeşini zorla bankaya götürüp kredi çektirdiğini söyleyen Ramazan Bey'in sözleri olay oldu.

Eşinden korktuğunu vurgulayan Ramazan Bey, kendi banka hesapları ve bankacılık şifreleri ile kardeşininkilerin Nilüfer Hanım'ın elinde olduğunu iddia etti.

"Tüm paramı karıma veriyorum" diyen Ramazan Bey, yaşadığı sıkıntıya dikkat çekti. Esra Erol bunun üzerine "Nilüfer Hanımı stüdyoya bekliyoruz, Ramazan'ın durumu da ortada" diyerek çağrıda bulundu.

