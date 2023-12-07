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Esra Erol'da stüdyo bir anda karıştı! Elindeki su şişesini kocasına fırlattı! Kadın görevli yaralandı

07.12.2023 20:56 | Son Güncelleme:
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ATV'nin yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da programı bugün yayınlanan bölümüyle gündem oldu. Eşinin kendisini terk ettiğini ve çocuklarını kendisine göstermeyen adam, eşiyle konuştuğu sırada stüdyo bir anda karıştı.

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve ünlü sunucu Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programı, yeni bir olayla gündeme geldi. Eşiyle görüşmek için stüdyoya gelen Gülüzar Hanım bir anda sinirlenerek eşine su şişesi fırlattı. Bir güvenlik görevlisi de yaralandı.

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EŞİNE SU ŞİŞESİ FIRLATTI

ATV'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol'da da ilgi çekici bir an yaşandı. Eşiyle problemlerini çözmek için programa katılan Gülüzar Hanım, Eşinin konuşmalarına sinirlendi.

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Bir anda ayağa fırlayan kadın elindeki su şişesini fırlatarak eşine doğru koştu. Güvenlik görevlilerinin araya girmesi sonucunda karı koca birbirinden ayrıldı.

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KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Tansiyonun oldukça yüksek olduğu programda Esra Erol, Gülüzar Hanım'ı tutmaya çalışan kadın güvenlik görevlisinin başını çarptığını ve ağladığını söyledi.

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Bu duruma oldukça sinirlenen Erol, 'Gelen konuklara su vermeyelim artık ya. Susuz otursunlar. Bu nedir böyle kendinize gelin' dedi.

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Stüdyodaki herkesin donup kaldığı olay henüz sonuca bağlanmadı.

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