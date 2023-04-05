Esra Erol o sözlere dayanamadı, programdan kovdu! Çocuğun babası başkası çıkınca ortalık karıştı

Esra Erol, Aleyna Ordukaya'nın başvurusu üzerine genç kızı programda ağıladı. 23 yaşında olduğu olan genç kadının 1 yaşındaki çocuğunun devlet korumasında olduğu öğrenildi. Resmi nikahlı eşi Volkan Ordukaya'yı arayan Aleyna Hanım, hamile olduğunu ve 2,5 ayı geride bıraktığını ifade ederek kocasına çağrıda bulundu. Bu açıklamalar sonrası Volkan - Aleyna Ordukaya çifti Esra Erol'da programında yüzleşti.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen ilişki yaşayan ve bu nikahsız birliktelikten 1 çocukları olduğu öğrenilen çiftin, sorumluluk alamadıkları için onu devlet kurumuna verdikleri öğrenildi. Esra Erol, çiftin bir süre sonra nikah kıydığını belirtip Aleyna'nın yine hamile olduğunu aktardı. "Bu süre içerisinde önce Aleyna'nın annesi evini açıyor, sonra Volkan'ın ailesinin evinde yaşıyorlar. Ama yaşanan huzursuzlukların ardından sokakta kalıyorlar. Aleyna programa katıldığında yaklaşık 2 aydır, bir belediyenin kimsesizler için konaklama sağladığı bir yerde kalıyordu. Her ikisinin serzenişi de ailelerimiz bize sahip çıkmıyor yönünde." diyen Esra Erol taraflara söz verdi.

BOŞANMAK İSTEYİNCE OLANLAR OLDU!

Aleyna eşi Volkan Ordukaya'ya "Sen benim çocuklarımın babasısın. Gel, anlaşmalı bir şekilde boşanalım. Gel yarın gidelim. Çocuklarını istediğin zaman görebilirsin. Ben çalışıp kendime yuva açmak istiyorum. Tek başıma çocuklarımla yaşamak istiyorum.Çocuğunu gelip istediğin zaman alabilirsin. Karnımdakini istediğin zaman görebilirsin. Ben buna hiçbir zaman engel olamam." dedi.

İnsanların kendisini kullandığından yakınan Volkan bey, çocuğunu kastedip "Umut kimden?" diye sordu. Aleyna "Bunun üzerine DNA testi yaptırırsın" dedi. Küçük çocukları Umut'un biyolojik babası olmadığını söyleyen Volkan bunu bildiğini ama çocuğu nüfusuna aldığını söyledi.

ESRA EROL'UN SORUSUNUN ARDINDAN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Esra Erol, "Çocuğun biyolojik babası Volkan mı?" diye sorunca ortam bir anda gerildi. "Babası Volkan değil. O da biliyor. Kendisi aldı üzerine. Şiddetle mi aldırdım sanki." ifadesini kullandı ve ayağa kalkan Volkan'ın üzerine yürüdü.

Esra Erol anlatılanlara ilişkin "Hile ve sahtekarlık dediğiniz şey şöyledir: Size ait olmayan bir şey size aitmiş gibi davranırsa, kandırırsa problemdir" dedi ve "Ama bu çocuk dünyaya geldiği süreçte biliyordunuz sizden olmadığını değil mi?" diye sordu.

Volkan süreçte bilmediğini söyledi. Aleyna ise ayrılmak istediğini söylediği için eşinin yalan söylediğini vurguladı.

Programda küfür ve hakaret içeren sözlerin kullanılması nedeniyle Esra Erol dayanamayıp Volkan Bey'e sert çıktı. Esra Erol, Beyefendi lütfen cümlelerinize sözlerinize dikkat edin aynı uyarıyı bir daha yapmayacağım dedi.

ESRA EROL REST ÇEKTİ

Çiftin sürekli tartışmasının ardından konuşmalar, ilişkiler ve namusla ilgili kavramlar üzerinden ilerledi ve Esra Erol sonunda patladı:

"Sizin kendi aranızda bir dil var. O dil bana o kadar uzak ki, benim o dili yakalayabilmem ve size yardımcı olabilmem mümkün değil. Sizin aranızda çirkin bir dil var. Ben o dilde yokum. Bunu yapamam. Sizi uğurluyorum buyurun"

