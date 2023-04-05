MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol o sözlere dayanamadı, programdan kovdu! Çocuğun babası başkası çıkınca ortalık karıştı

Esra Erol o sözlere dayanamadı, programdan kovdu! Çocuğun babası başkası çıkınca ortalık karıştı

05.04.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programına 2.5 aylık hamile olan 23 yaşındaki Aleyna Ordukaya'nın sözleri damga vurdu. 25 Mart’ta ortadan kaybolan eşi Volkan Ordukaya'yı arayan Aleyna Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. 1 yaşındaki çocuğunun devlet korumasında olduğunu söyleyen genç kadın, canlı yayında eşiyle yüzleşti. Ortamın gerilmesi üzerine "Çocuğun babası Volkan değil" diyen genç kadın şaşırttı. Esra Erol'da stüdyosu bir anda karıştı.

Esra Erol o sözlere dayanamadı, programdan kovdu! Çocuğun babası başkası çıkınca ortalık karıştı

Esra Erol, Aleyna Ordukaya'nın başvurusu üzerine genç kızı programda ağıladı. 23 yaşında olduğu olan genç kadının 1 yaşındaki çocuğunun devlet korumasında olduğu öğrenildi. Resmi nikahlı eşi Volkan Ordukaya'yı arayan Aleyna Hanım, hamile olduğunu ve 2,5 ayı geride bıraktığını ifade ederek kocasına çağrıda bulundu. Bu açıklamalar sonrası Volkan - Aleyna Ordukaya çifti Esra Erol'da programında yüzleşti.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen ilişki yaşayan ve bu nikahsız birliktelikten 1 çocukları olduğu öğrenilen çiftin, sorumluluk alamadıkları için onu devlet kurumuna verdikleri öğrenildi. Esra Erol, çiftin bir süre sonra nikah kıydığını belirtip Aleyna'nın yine hamile olduğunu aktardı. "Bu süre içerisinde önce Aleyna'nın annesi evini açıyor, sonra Volkan'ın ailesinin evinde yaşıyorlar. Ama yaşanan huzursuzlukların ardından sokakta kalıyorlar. Aleyna programa katıldığında yaklaşık 2 aydır, bir belediyenin kimsesizler için konaklama sağladığı bir yerde kalıyordu. Her ikisinin serzenişi de ailelerimiz bize sahip çıkmıyor yönünde." diyen Esra Erol taraflara söz verdi.

BOŞANMAK İSTEYİNCE OLANLAR OLDU!

Aleyna eşi Volkan Ordukaya'ya "Sen benim çocuklarımın babasısın. Gel, anlaşmalı bir şekilde boşanalım. Gel yarın gidelim. Çocuklarını istediğin zaman görebilirsin. Ben çalışıp kendime yuva açmak istiyorum. Tek başıma çocuklarımla yaşamak istiyorum.Çocuğunu gelip istediğin zaman alabilirsin. Karnımdakini istediğin zaman görebilirsin. Ben buna hiçbir zaman engel olamam." dedi.

X1

İnsanların kendisini kullandığından yakınan Volkan bey, çocuğunu kastedip "Umut kimden?" diye sordu. Aleyna "Bunun üzerine DNA testi yaptırırsın" dedi. Küçük çocukları Umut'un biyolojik babası olmadığını söyleyen Volkan bunu bildiğini ama çocuğu nüfusuna aldığını söyledi.

X2

ESRA EROL'UN SORUSUNUN ARDINDAN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Esra Erol, "Çocuğun biyolojik babası Volkan mı?" diye sorunca ortam bir anda gerildi. "Babası Volkan değil. O da biliyor. Kendisi aldı üzerine. Şiddetle mi aldırdım sanki." ifadesini kullandı ve ayağa kalkan Volkan'ın üzerine yürüdü.

Esra Erol anlatılanlara ilişkin "Hile ve sahtekarlık dediğiniz şey şöyledir: Size ait olmayan bir şey size aitmiş gibi davranırsa, kandırırsa problemdir" dedi ve "Ama bu çocuk dünyaya geldiği süreçte biliyordunuz sizden olmadığını değil mi?" diye sordu.

Volkan süreçte bilmediğini söyledi. Aleyna ise ayrılmak istediğini söylediği için eşinin yalan söylediğini vurguladı.

Programda küfür ve hakaret içeren sözlerin kullanılması nedeniyle Esra Erol dayanamayıp Volkan Bey'e sert çıktı. Esra Erol, Beyefendi lütfen cümlelerinize sözlerinize dikkat edin aynı uyarıyı bir daha yapmayacağım dedi.

Boyut (39)

ESRA EROL REST ÇEKTİ

Çiftin sürekli tartışmasının ardından konuşmalar, ilişkiler ve namusla ilgili kavramlar üzerinden ilerledi ve Esra Erol sonunda patladı:

"Sizin kendi aranızda bir dil var. O dil bana o kadar uzak ki, benim o dili yakalayabilmem ve size yardımcı olabilmem mümkün değil. Sizin aranızda çirkin bir dil var. Ben o dilde yokum. Bunu yapamam. Sizi uğurluyorum buyurun"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2,5 milyon dolarlık yüzük hediye etmişti! 92 yaşındaki medya patronu nişanlısından ayrıldı2,5 milyon dolarlık yüzük hediye etmişti! 92 yaşındaki medya patronu nişanlısından ayrıldı
Öpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldiÖpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol yaşında ele istedi

En Çok Okunan Haberler

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı

Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!

72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!

5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması

5. Murad'ın torunu Şehzade Osmanoğlu'ndan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.