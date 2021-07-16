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Esra Erol tatil pozunu paylaştı, beğeni yağdı

16.07.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun yorgunluğunu tatilde atan Esra Erol tatil pozlarıyla dikkat çekti. Esra Erol'un paylaşımına beğeni yağdı.

Esra Erol tatil pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programının sezon finaline girmesi ile ailesi ile birlikte tatile çıkan Erol, geçiğimiz günlerde mayolu paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Bu pozunu, "Tatil moduna girmişimdir" notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Esra Erol'dan yeni paylaşım geldi. Tatiline devam eden Erol'un pozuna beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Oyuncu Hatice Şendil'in objektifinden çıkan bu poz ile sevenlerine tatilden 'merhaba' diyen Esra Erol, yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, kardeşi Eda Erol da 'Güzel ablam' demeden geçmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Hatice Şendil
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