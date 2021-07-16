Esra Erol tatil pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programının sezon finaline girmesi ile ailesi ile birlikte tatile çıkan Erol, geçiğimiz günlerde mayolu paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Bu pozunu, "Tatil moduna girmişimdir" notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Esra Erol'dan yeni paylaşım geldi. Tatiline devam eden Erol'un pozuna beğeni yağdı.

Oyuncu Hatice Şendil'in objektifinden çıkan bu poz ile sevenlerine tatilden 'merhaba' diyen Esra Erol, yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, kardeşi Eda Erol da 'Güzel ablam' demeden geçmedi.



