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Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi!

29.10.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla adından söz ettiren başarılı sunucu Esra Erol ile hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Erol'un, yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürt İdris'in gelini olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi!

Esra Erol ve Ali Özbir, 2010 yılında evlenerek mutlu bir yuva kurmuşlardı. Ali Özbir'in babasının Kürt İdris olduğu detayı, sevenlerini şaşırttı.

1968 yılında Kars'ta doğan Ali Özbir, bir dönemin yeraltı dünyasında nam salmış olan Kürt İdris'in oğlu olarak dünyaya geldi.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi! Mafya liderinin oğlu çıktı!

Kürt İdris'in, ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmasıyla, sıra dışı hikaye başladı.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi! Mafya liderinin oğlu çıktı!

Ali Özbir'in babası İdris Özbir, Aksaray'daki lokantalarda çalışarak geçimini sağlıyordu.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi! Mafya liderinin oğlu çıktı!

İdris Özbir, arkadaşını bıçaklayıp öldürünce hapse girdi ve hayatı değişti. Yeraltı dünyasında nam salan İdris Özbir'e, 'Kürt İdris' denmeye başlandı. Yaşamı boyunca kadın ticaretiyle mücadele eden İdris Özbir, 2002 yılında hayatını kaybetti.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi! Mafya liderinin oğlu çıktı!

Ali Özbir ise babasının aksine turizm sektörüne yöneldi. Yapımcılıkla da uğraşan Özbir, gözlerden uzak yaşamayaa özen gösteriyor.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi! Mafya liderinin oğlu çıktı!

Erol ve Özbir, çocuklarıyla mutluluk pozlarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi! Mafya liderinin oğlu çıktı!

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi! Mafya liderinin oğlu çıktı!

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi! Mafya liderinin oğlu çıktı!

Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi! Mafya liderinin oğlu çıktı!

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