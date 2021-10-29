Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in şaşkına çeviren hayat hikayesi!

Esra Erol ve Ali Özbir, 2010 yılında evlenerek mutlu bir yuva kurmuşlardı. Ali Özbir'in babasının Kürt İdris olduğu detayı, sevenlerini şaşırttı.

1968 yılında Kars'ta doğan Ali Özbir, bir dönemin yeraltı dünyasında nam salmış olan Kürt İdris'in oğlu olarak dünyaya geldi.

Kürt İdris'in, ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmasıyla, sıra dışı hikaye başladı.

Ali Özbir'in babası İdris Özbir, Aksaray'daki lokantalarda çalışarak geçimini sağlıyordu.

İdris Özbir, arkadaşını bıçaklayıp öldürünce hapse girdi ve hayatı değişti. Yeraltı dünyasında nam salan İdris Özbir'e, 'Kürt İdris' denmeye başlandı. Yaşamı boyunca kadın ticaretiyle mücadele eden İdris Özbir, 2002 yılında hayatını kaybetti.

Ali Özbir ise babasının aksine turizm sektörüne yöneldi. Yapımcılıkla da uğraşan Özbir, gözlerden uzak yaşamayaa özen gösteriyor.

Erol ve Özbir, çocuklarıyla mutluluk pozlarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.



