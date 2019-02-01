Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

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İLİŞKİLER  | 01.02.2019 21:00 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında kurduğu tarikatla gündeme gelen Ömer Kara'nın ikiz kız kardeşler, kız kardeşlerin üvey anneleri ve bir kadınla aynı anda beraber olduğu iddia edildi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un sunduğu programa Ömer Kara isimli kişiyle ilgili ortaya atılan iddialar damgasını vurdu. İddiaya göre Ömer Kara, kurduğu tarikatla insanları kontrol altına almaya başladı. İkiz kız kardeşler, onların üvey anneleri ve başka bir kadınla aynı anda beraber olduğu ileri sürüldü.

ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ
İddiaya göre meleklerle konuştuğunu iddia eden Ömer Kara'nın hayatına giren kadınlar kabusu yaşamaya başladı. Ömer Kara önce Eda ve Elif kardeşlerle ilişki yaşadı. Eda bu ilişkide bir çocuk dünyaya getirdi.

ÜVEY ANNE İLE DE BİRLİKTE OLDU
Öte yandan Eda ve Elif kardeşlerin üvey annesi Banu Hanım da Ömer Kara ile birlikte yaşadı. Kız kardeşlerin yakın arkadaşı Nagehan Hanımla da ilişki yaşayan Ömer Kara, Nagihan Hanım'la olan birlikteliğinde bir çocuk sahibi daha oldu. Canlı yayına bağlanan Ömer Kara televizyonda izlediği iddialar sonrası kalp krizi geçirdiğini söyledi. Ömer Kara, öne sürüldüğü gibi kendisinin meleklerle konuşmadığını öne sürdü.

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esra erol Esra Erol’da ömer kara

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