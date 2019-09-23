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Esra Erol'un programında korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 23.09.2019 22:45 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında kızını arayan 65 yaşındaki babanın gerçek yüzü canlı yayında ortaya çıktı. Programa gelen ihbarlar sayesinde yaşlı adamın engelli kızını para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı.

Esra Erol'un programında korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Esra Erol'un programında kan donduran bir olay yaşandı. 23 yaşındaki engelli kızını canlı yayında arayan babanın, kızını para karşılığında yaşlı adamlara pazarladığı ortaya çıktı. Yaşlı adam canlı yayında polisler tarafından gözaltına alındı.

KIZI KAÇIRILDIĞI İÇİN PROGRAMA BAŞVURDU
65 yaşındaki Nail Kurt, Esra Erol'un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan'ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi. Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

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ENGELLİ KIZLA İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti. 65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt'a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti. Esra Erol'da programını ihbar kabul eden emniyet yetkilileri hemen harekete geçerek, baba Nail Kurt'u kızını para karşılığı sattığı iddiasıyla canlı yayında gözaltına aldı. Gergin anların yaşandığı stüdyoda babanın gözaltına alınmasıyla beraber stüdyoda bulunan yüzlerce seyirci Esra Erol'u ayakta alkışladı.

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esra erol Esra Erol’da

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