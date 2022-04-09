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Esra Ersoy 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanmıştı! Çocuğun kemik yaşı 14 çıktı

09.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ‘Ciciş Kardeşler’ olarak bilinen Esra Ersoy'un (40), 13 yaşındaki D.S.B.'ye cinsel istismarda bulunup konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı ve 10 yıl 1 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Esra Ersoy 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanmıştı! Çocuğun kemik yaşı 14 çıktı

Kararda, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konulan Ersoy'un, 'D.S.B. 18 yaşından büyük gösteriyordu' ifadesiyle ilgili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen raporda, D.S.B.'nin kemik yaşının 14 olarak tespit edildiği belirtildi. Kararda, yaşı küçük olan D.S.B. ve ailesinin sanık Ersoy'a suç atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığı da vurgulandı.

Son Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandıSon Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

'Ciciş Kardeşler' olarak tanınan Esra Ersoy hakkında 22 Ağustos 2021’de o dönem 13 yaşında olan D.S.B. adlı çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 10 Mart'ta yapılan duruşmada Ersoy, 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Ersoy, tutuklandı ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

'18 YAŞINDAN BÜYÜK BİRİ KAPIYI AÇTI'

Ersoy'un hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Ersoy'un mahkemede verdiği ifadede, "Uyuşturucu madde kullanma konusu nedeniyle kardeşimle tartıştım. Ardından otelden ayrılmak istedim. Telefonumun şarjı azdı. Bu nedenle en yakın yerden telefonumu şarj etmek istedim. Önce rezidansta bulunan başka bir dairenin kapısını çaldım ancak kapıyı açan olmadı. Daha sonra J6 numara dairenin kapısını çaldım. Görünüm itibarıyla 18 yaşından büyük bir kişi kapıyı açtı. Kendisine şarj cihazı olup olmadığını sordum. O da şarj aletinin olduğunu ve içeride şarj edebileceğimi söyledi.
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Olaydan 3-4 saat önce uyuşturucu madde kullanmıştım ve 2 gündür uyumuyordum. Yorgun, bitkin bir haldeydim. D.S.B. bana, 'Yorgun görünüyorsun. Yatak odasına gidip, biraz dinlenebilirsin' dedi. Uyuşturucu maddenin de etkisiyle kendimden geçmişim. Bir süre sonra beni taciz ettiğini hissettim. Uykusuz olduğum için karşılık veremedim. Daha sonrasında kendime geldiğimde olay sırasında üzerimde bulunan beyaz çiçekli elbisemin göğüs kısmının yırtıldığını, vücudumun bazı yerlerinde de morarmalar olduğunu fark ettim. Kendime geldikten sonra telefonumu alıp, oradan çıkmak istedim. Zil sesi duymadım. Kapıyı zoraki açtım. Kapıyı açtığımda karşımda 2 kadın vardı. Beni azarladılar. Kardeşimle kaldığımız odaya gittim. Otel telefonu çaldı ve benden şikayetçi olduğunu söylediler. Uyuşturucu madde etkisinde bilincim açık değilken benden faydalanmaya çalışan şahıstan şikayetçi oldum. Tanımadığım bir kişiyle cinsel münasebet yapmaya ihtiyacım yoktur. Kaldığımız otelin giriş, çıkış kamera kayıtları incelendiğinde olay sırasında üzerimde bulunan elbisemin yırtılmış vaziyette olduğu tespit edilebilir" dediği belirtildi.
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'ANNENE KAMERA ŞAKASI YAPTIK DERİZ'

Kararda mağdur D.S.B.'nin mahkemedeki ifadesinde ise, "Olay günü sanık, benim bulunduğum yere gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açtım. Bana ilk başta sevgilisinden kaçtığını, eğer içeriye almazsam şiddete uğrayacağını söyledi. Onu içeriye aldım. Eve girdikten sonra uyuşturucu kullandı. Sonra bana, 'Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor. Senden para istemiyorum' dedi. Ardından da beni istismar etti. 10-15 dakika kadar sonra kapının zilinin çaldığını duydum. Bu sırada sanık yanıma geldi ve ünlü biri olduğunu, anneme 'Kamera şakası yaptık' diyebileceğimizi söyledi. Sonra kapıyı açtı. Annem ben balkondayken yanıma geldi ve o kadını tanıyıp tanımadığımı sordu. Sonra da jandarmalar geldi" dediği kaydedildi.

KARŞI KOYAMADI

Gerekçeli kararda, Ersoy'un D.S.B.'nin odada yalnız olduğu sırada kapıyı çaldığı, 'Erkek arkadaşımdan kaçıyorum. İçeriye almazsan bizi görürse ikimizi de döver' dediği, bu sözlerden korkan mağdurun sanığın evin içerisine girmesine karşı koyamadığı belirtildi. Ersoy'un eve girdikten sonra kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi kullandığı, ardından da D.S.B.'ye 'Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor. Senden para istemiyorum' demesinin cinsel istismar suçunu oluşturduğu vurgulandı. Ersoy'un 15 yaşın altında olan D.S.B.'nin evine rızası bulunmadan girdiği için konut dokunulmazlığı suçunu işlediği de kararda yer aldı. Ersoy'un idrar örneklerinde uyuşturucu madde kalıntılarına rastlandığına kararda dikkat çekildi. Kararda, yaşı küçük olan D.S.B. ve ailesinin sanık Ersoy'a suç atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, D.S.B.'nin kendisini toplum içinde zor durumda bırakacak böyle bir olayı meydana gelmediği halde gelmiş gibi ifade etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı kaydedildi. Kararda ayrıca Ersoy'un, 'D.S.B. 18 yaşından büyük gösteriyordu' ifadesiyle ilgili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, D.S.B.'nin kemik yaşının 14 olarak tespit edildiği belirtildi.


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