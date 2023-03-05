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Esra Ezmeci'ye gelen mesaj kan dondurdu! Kendisine tecavüz eden kişiyle...

05.03.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klinik psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada oldukça popüler. Takipçilerinden gelen mesajları sosyal medyadan paylaşarak tavsiyelerde bulunan Ezmeci'ye gelen bir mesaj kan dondurdu.

Esra Ezmeci'ye gelen mesaj kan dondurdu! Kendisine tecavüz eden kişiyle...

Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan ve zaman zaman da Nur Viral'e katılan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor.

Klinik psikolog Ezmeci gelen soruları paylaşarak fikirlerini takipçilerine ulaştırıyor. Esra Ezmeci'ye gelen son mesaj ise kan dondurdu.

Ezmeci'ye mesaj atan bir takipçi "Eşim zorla kaçırdı beni yani tecavüzcümle evlendim 15 yıl oldu hâlâ nefret ediyorum ne yapayım ben?" sorusuyla şoke etti.

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ESRA EZMECİ'DEN TAVSİYE

Esra Ezmeci bu soruyu paylaşarak "Bu sizin için travmatik bir durum. Maalesef bazen şartlar bu şekilde insanı hiç hak etmediği bir durum içine sokabilir. Bu konuda psikolojik destek alabilir ayrıca size meslek olabilecek kendinize iyi hissedeceğiniz alanlarda kendinizi geliştirip istediğinizde özgürce hareket edebileceğiniz bir duruma gelebilirsiniz. Odak noktanızı kendinizi geliştirmeye verebilirsiniz" dedi.

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Esra Ezmeci sosyal medya istedi

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