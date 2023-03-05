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  4. Yeni evlenmişlerdi! Bora Akkaş'ın karısı Oben Alkan iç çamaşırlı pozunu paylaşınca ortaya çıktı

Yeni evlenmişlerdi! Bora Akkaş'ın karısı Oben Alkan iç çamaşırlı pozunu paylaşınca ortaya çıktı

05.03.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile şubat ayının başında evlenmişti. Oben Alkan geçtiğimiz gün iç çamaşırlı pozunu paylaşarak hamile olduğunu duyurdu.

Yeni evlenmişlerdi! Bora Akkaş'ın karısı Oben Alkan iç çamaşırlı pozunu paylaşınca ortaya çıktı

Geniş Aile adlı dizisinde Zekai Kirişçi karakterini canlandırarak tanınan ve Çukur, Yeşilçam gibi dizilerde de rol alan Bora Akkaş sosyal medyada fenomen olan Oben Alkan ile birlikteydi.

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İkili çıktıkları tatilde arkadaşlarına bir sürpriz yaparak evlendi. Milano'da evlenen Oben Alkan ve Bora Akkaş'tan bir güzel haber daha geldi.

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ZEYNEP BASTIK SEVİNDİ

Oben Alkan geçtiğimiz gün iç çamaşırlı pozunu paylaşarak hamile olduğunu duyurdu. Alkan "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" yorumunda bulununca Zeynep Bastık'tan kalp emojisi yağdı.

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Bora Akkaş sosyal medya Oyuncu karakteri

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