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Esra Yılmaz: Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın

ATLETİZM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç atleti Esra Yılmaz, “Fenerbahçe’de çok ayrıcalıklı hissediyorum. Büyük bir kulüp ve burada en iyisi olmak zorundasın” dedi.

Esra Yılmaz: Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın

Fenerbahçe’nin milli atleti Esra Yılmaz açıklamalarda bulundu. Ortaokulda bir atletizm antrenörünün kendisini bulmasıyla spora başladığını anlatan Yılmaz, “6-7 yıldır bu sporu yapıyorum. Antrenörüm üç adıma daha yatkın olduğumu düşündü. Daha önce yüksek atlamayla başladım. Orada iyi olamadım ve üç adımda başarılı oldum. Her geçen yıl performansımın daha çok arttığını düşünüyorum. Çünkü daha çok antrenman yapıyorum. İnşallah 2020 Olimpiyatları’na gitmeyi düşünüyorum. İyi ki Fenerbahçe’deyim. Her türlü konuda destek oluyorlar bize. Ben de Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Rümeysa ile aynı sınıftayız. Benim en yakın arkadaşım. Rümeysa olimpiyatlarda inşallah madalya alır” diye konuştu.

Yurt dışında karşılaşacağı rakipleri hakkında konuşan Yılmaz, “Yurt dışındaki rakiplerimin çoğunu tanıyorum. Beraber yarıştığımız zamanlar oldu. Benden iyileri var. Onları geçebilecek seviyede olduğumu düşünüyorum, inşallah geçerim. Bunu yapacağıma inanıyorum. Savaş hoca bize çok destek oluyor her türlü konuda en iyisi olduğumu söylüyor. 2024 Olimpiyatları’na gitmemi çok istiyor. Seçmede güzel derece elde edemedim ama finale kaldım. Çok heyecanlandım rakiplerimi görünce. Milli takımın da ağırlığı var. Hocanın da çok beklentisi var. Atladım finale kaldım ama daha iyi performans sergiledim. Ama madalya alacak kapasitedeydim sonrasında madalyayı kaçırdım. İnşallah bu seneki Avrupa Şampiyonası’nda madalyayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Zaman ilerledikçe olgunlaştığını belirten Esra Yılmaz, “Umuyorum ilerde daha iyi olur. 2020 çok erken oluyor bizim için ama 2024’te daha büyüdüğümüz, olgunlaştığımız için daha iyi dereceler çıkar. İnsanlara spor yapmalarını tavsiye ediyorum, güzel bir şey. Atletizm biraz zor. Dişlerini sıkmaları lazım. Fenerbahçe’de çok ayrıcalıklı hissediyorum. Büyük bir kulüp ve burada en iyisi olmak zorundasın” şeklinde konuştu.

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Esra Yılmaz Fenerbahçe 2020 olimpiyatları

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