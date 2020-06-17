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Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

MALATYA HABERLERİ  | 17.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan 3 kilo 217 gram esrar maddesi ele geçirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yol uygulaması yapıldı.

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan 3 kilo 217 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yol uygulaması yapıldı. Otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan 3 kilo 217 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların TCK 188/3 maddesinden gözaltına alındıkları belirtilirken, şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

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