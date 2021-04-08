Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray’da başkan adayı oldu

1992-2012 yıllarında Sodexo'da kurucu genel müdür ve CEO olarak çalışan Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yıllarında Anıl Büyükeroğlu ve Duygun Yarsuvat başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği'nde ve 2001-2002 yılları arasında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

Galatasaray’da başkan adayı olduğunu duyuran Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray lisesini bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi’nden mezun oldu. Birçok önemli kurum ve kuruluşta önemli görevler üstlenen Eşref Hamamcıoğlu, Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği’nde, Mehmet Cansun başkanlığında ise Galatasaray Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Eşref Hamamcıoğlu, Twitter'da @hamamcioglu_e ve Instagram'da @esrefha kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Mustafa Cengiz yönetiminin seçim kararı almasının arkasından birkaç isim, adaylığını açıklamıştı. Galatasaray Genel Kurul üyesi Tuncer Hunca, mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimine adaylığını koymuştu. Bir dönem kulüpte yöneticilik de yapan Galatasaray Divan Kurulu üyesi Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk de başkanlığa adaylığını koyacağını açıklamıştı.

Resmen başkan adaylığını açıklayanlar arasına en son Galatasaray Futbol Kulübünün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu da dâhil oldu. Eşref Hamamcıoğlu adaylığını, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla duyurdu.

"GALATASARAY'A GÜVEN"

'Galatasaray'a Güven' ana başlığı ile paylaştığı adaylık videosunda Galatasaray'da yetiştiğini ve sarı-kırmızılı camiada herkes tarafından tanındığını söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, ‘’Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık. Ne doğru, ne yanlış diye hep o gözle baktık, anlamaya çalıştık. Ben, her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Bir Galatasaraylı olarak görevlerim ve sorumluluklarım var. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek yok genlerimde. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatarasay başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız yani hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven" dedi.



