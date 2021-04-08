SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray’da başkan adayı oldu

Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray’da başkan adayı oldu

08.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayında Galatasaray’da yapılacak başkanlık seçiminden önce adaylar belli oluyor. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Galatasaray’ın divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Eşref Hamamcıoğlu, başkan adaylığını, ‘’Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Bir Galatasaraylı olarak görevlerim ve sorumluluklarım var. Ben Galatasaraylıyım.’’ sözleriyle duyurdu.

Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray’da başkan adayı oldu

Galatasaray’da başkan adayı olduğunu duyuran Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray lisesini bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi’nden mezun oldu. Birçok önemli kurum ve kuruluşta önemli görevler üstlenen Eşref Hamamcıoğlu, Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği’nde, Mehmet Cansun başkanlığında ise Galatasaray Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

1954’te İstanbul’da doğan Eşref Hamamcıoğlu, 1975’te Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1980’de Sorbonne Üniversitesi İşletme bölümünü bitiren Eşref Hamamcıoğlu, 1981-1992 yıllarında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1992-2012 yıllarında Sodexo'da kurucu genel müdür ve CEO olarak çalışan Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yıllarında Anıl Büyükeroğlu ve Duygun Yarsuvat başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği'nde ve 2001-2002 yılları arasında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

TÜSİAD, Türk-Fransız Ticaret Derneği ve Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesi olan Eşref Hamamcıoğlu, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray’da başkan adayı oldu

Evli ve bir çocuk babası olan Eşref Hamamcıoğlu, Twitter'da @hamamcioglu_e ve Instagram'da @esrefha kullanıcı adıyla yer almaktadır. 

Mustafa Cengiz yönetiminin seçim kararı almasının arkasından birkaç isim, adaylığını açıklamıştı. Galatasaray Genel Kurul üyesi Tuncer Hunca, mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimine adaylığını koymuştu. Bir dönem kulüpte yöneticilik de yapan Galatasaray Divan Kurulu üyesi Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk de başkanlığa adaylığını koyacağını açıklamıştı.

Resmen başkan adaylığını açıklayanlar arasına en son Galatasaray Futbol Kulübünün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu da dâhil oldu. Eşref Hamamcıoğlu adaylığını, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla duyurdu.

"GALATASARAY'A GÜVEN"

'Galatasaray'a Güven' ana başlığı ile paylaştığı adaylık videosunda Galatasaray'da yetiştiğini ve sarı-kırmızılı camiada herkes tarafından tanındığını söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, ‘’Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık. Ne doğru, ne yanlış diye hep o gözle baktık, anlamaya çalıştık. Ben, her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Bir Galatasaraylı olarak görevlerim ve sorumluluklarım var. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek yok genlerimde. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatarasay başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız yani hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
'Falcao, ABD'ye gidecek''Falcao, ABD'ye gidecek'
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O iller için 'tam kapanma' çağrısı

O iller için 'tam kapanma' çağrısı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

G.Saray'da iki futbolcu hastaneye kaldırıldı

G.Saray'da iki futbolcu hastaneye kaldırıldı

Yılmaz Vural: Beşiktaş bizi yenmese de olur

Yılmaz Vural: Beşiktaş bizi yenmese de olur

Şehit Fethi Sekin'in oğlu milli takımda

Şehit Fethi Sekin'in oğlu milli takımda

Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde!

Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'den kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

Bıçak altına yatıyor! Futbol hayatı bitebilir

Bıçak altına yatıyor! Futbol hayatı bitebilir

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.