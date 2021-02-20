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Eşref Hamamcıoğlu: Yapılan transferler isabetli oldu

20.02.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Eşref Hamamcıoğlu: Yapılan transferler isabetli oldu

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, şubat ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, futbol takımının son haftalarda aldığı sonuçların kendileri mutlu ettiğini belirterek, "Yapılan ara transferlerin isabetli olması, aramıza yeni katılan oyuncuların her geçen gün uyumlarını hızlandırması ile birlikte mutlu sona ulaşacağımıza ümit ediyorum" dedi.

Galatasaray şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu.

Futbol takımının son haftalarda aldığı sonuçların kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Hamamcıoğlu, "Yapılan ara transferlerin isabetli olması, aramıza yeni katılan oyuncuların her geçen gün uyumlarını hızlandırması ile birlikte mutlu sona ulaşacağımıza ümit ediyorum. Tüm camia olarak bekliyoruz. Bu başarıya imza atan başta sporcularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Divan kurulu olarak bu konuda duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Umarım diğer branşlarda da aynı başarıları yakalama trendine gireriz. Bu konuda da gereken desteği vermeye hazırız. Bu mutluluğumuzu ezeli rakibimiz Fenerbahçe’yi kendi sahasında bir kez daha mağlup ederek perçinlemiş olduk. Fakat bütün bunların keyfini sürmek, mutluluğunu yaşamak gerekirken maalesef bir takım seviyesiz atışmalara, iftiralara, bir spor kulübüne yakışmayacak bir tarzda ve üslupta beyanlara maruz kaldık. Bütün bunlara camia ve yönetim olarak cevap vermek yerine maalesef sayın başkanımız bir kere daha camia içinde sanal düşmanlar yaparak önce divan kurulu, sonra genel kurul üyelerini bir yerde yok sayarak, itibarsızlaştırmaya çalışarak, bir takım üzücü beyanlarda bulunmuşlardır. Ben ve divan kurulu üyelerimiz, başkanın içinde bulunduğu özel durum nedeniyle cevaplamamayı ve içine çekilmek istenilen polemiğe girmemeye karar verdik. Şu anda camiamızı kategorilere ayırıp, bölüp yönetmek yerine özellikle futbolda alınan sportif başarının keyfini sürmek, herkesle kucaklaşmak, birleşmek ve kitlendiğimiz hedeflere doğru mücadele etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Genel kurul üyelerimizin değerlendirmelerine bırakmayı daha uygun gördük. Gönül isterdi ki camia içinde bu tarz gündemler oluşturmak yerine ezeli rakibimize hak ettiği cevabı zamanında verelim" diye konuştu.

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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şampiyon olsun cimbom.bu yeterli.

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