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Eşref Kolçak'ın ölümünün ardından otoparka bırakılmıştı! Hırsızlar son anda...

24.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Eşref Kolçak’ın aracı hırsızların hedefi oldu. Komşuların dikkatini çeken olay sonrası kurtarılan Kolçak'ın aracı ailesine teslim edildi. Eşref Kolçak'ın ölümünün ardından otomobil otoparka bırakılmıştı.

Eşref Kolçak'ın ölümünün ardından otoparka bırakılmıştı! Hırsızlar son anda...

Sanat hayatı boyunca iki yüze yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi.

Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da 92 yaşında vefat eden Kolçak'ın 16 ZR 190 plakalı otomobili, hırsızlık girişimi sonrası evinin önünden alınarak emniyet müdürlüğünün yediemin otoparkına çekildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınan araç, İstanbul'a götürüldü.

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Eşref Kolçak'ın Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören komşular, durumu polise bildirmişti. Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişilerin bu aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirlemişti. Kaçmaya çalışırken yakalanan ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan E.A, T.E. ve O.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden E.A. adlı kadının üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

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Kolçak, söz konusu otomobille 2017 yılının ekim ayında Gemlik'te hasarlı kazaya karışmıştı.

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