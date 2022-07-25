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Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" devam ediyor

25.07.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" devam ediyor

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen "Gemlik Film Festivali" devam ediyor

Gemlik Belediyesi tarafından Eşref Kolçak anısına bu yıl ilki düzenlenen Gemlik Film Festivali, ikinci gün etkinlikleriyle devam etti.

Festival kapsamında yapılan kısa film yarışmasında dereceye giren filmlerin gösterimi yapıldı.

Festival, daha sonra "Eşref Kolçak ile Anılar" konulu oyuncu Halil Ergün'ün söyleşisiyle devam etti.

İznikli olduğunu belirterek söze başlayan Ergün, çocukluğunun ve gençliğinin bu yörede geçtiğini anlattı.

Eşref Kolçak anısına düzenlenen festivalde bulunmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ergün, "Eşref Abi ile ben çocukken tanıştım, çok değerli bir insandı. O zamanlar bir stardı ve derin izler bıraktı." dedi.

Ergün, sanatın, şiirden romana, tiyatrodan operaya kadar bütün kurumlarının insanlık uygarlığının ortak malı olduğunu belirterek, "Sanatı ve sanatçıları desteklemek lazım. Gençlere destek olmaktan yanayım çünkü aydınlık geleceği gençler ellerinde yükseltecekler." diye konuştu.

Söyleşinin ardından Halil Ergün'ün oynadığı "Merhaba" adlı film gösterimiyle ikinci gün etkinlikleri sona erdi.

Eşref Kolçak'ın anısına düzenlenen

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