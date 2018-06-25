Essam El Hadary, Dünya Kupası tarihine geçti!

Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşen Suudi Arabistan ile Mısır'ın maçında Mısırlı El Hadary, Dünya Kupası tarihinin en yaşlı oyuncusu olacak.
Mısır'ın Arjantinli teknik direktörü Hector Cuper tarafından ilk 11'de yer verilen El Hadary tarihe geçmeye hazırlanıyor. Halen aktif futbol yaşantısını sürdüren El Hadary, Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon'da oynuyor.
Mısır Milli Takımı formasını 158 kez giyen El Hadary, (45 yıl + 161 gün) Galatasaray'ın Kolombiyalı eski kalecisi Aly Faryd Mondragon'u geçerek (43 yıl + 3 gün) Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu olacak.
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