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  4. 'Estetiğim yok' dedi sosyal medya yıkıldı! Bensu Soral'ın son haline yorum yağdı

'Estetiğim yok' dedi sosyal medya yıkıldı! Bensu Soral'ın son haline yorum yağdı

27.11.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Son olarak Tuzak dizisinde hayat verdiği 'Ceren Gümüşay' karakteriyle büyük beğeni toplayan Bensu Soral rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa estetik açıklamasıyla gündem oldu.

Boynu Bükükler, Tatlı Küçük Yalancılar, İçerde, Cam Tavanlar ve Tuzak gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Bensu Soral son dönemde estetik iddialarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen ünlü oyuncu ''Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok'' diyerek hakkında çıkan tüm iddiaları yalanlamıştı.

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Güzel oyuncu Bensu Soral son zamanlarda kendisine yapılan estetik iddialarına yine yanıt verdi.

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Soral, iddiaların gerçek olmadığını ve estetiksiz olduğunu söyledi. Bensu Soral 'Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı

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Estetiğim yok diyen Bensu Soral'a takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü oyuncuya; 'Fotoğraflarına bir bak istersen', 'Eski Bensu daha iyiydi' 'Doğal güzelliğinizi ne hale getirdiniz farkında mısınız?', ' Bir değişim ancak bu kadar negatif olabilirdi', gibi yorumlar yapıldı.

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