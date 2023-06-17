'Estetiğim yok' demişti! Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali'nin estetiksiz hali inanılmaz! 'Bunun adı evrim'

Bircan Bali, sunduğu magazin programının dışında özel hayatıyla da oldukça konuşuluyor. En son program partneri Ebru Şancı'nın Uraz Kaygılaroğlu ile olan gafıyla gündeme gelen Bali'nin estetiksiz hali de magazin basınında konuşulmaya başlandı.

Bircan Bali, yaptığı yorumlar ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçmiş yıllara ait fotoğrafları ortaya çıkan ünlü sunucunun estetiksiz hali oldukça şaşırttı.

Şenol İpek'ten boşandıktan sonra bir anda gündem olan ve kısa süre içerisinde tanınan Bali, Seren Serengil ile olan tartışmalarıyla da uzun süre gündemden düşmemişti.

Reynmen, Hafsanur Sancaktutan ve Seren Serengil gibi isimlerle davalık olan Bali'nin eski hallerini gören kullanıcılar ünlü sunucuyu yorum yağmuruna tuttular.

"BU EVRİM DEĞİL BAŞKA BİR ŞEY"

Estetiksiz olduğunu iddia eden Bali'nin eski halini görenler 'Bu evrim değil başka bir şey', 'Hani estetik yoktu?', 'Sen Bircansan bu kim', 'Estetik demeyelim de küçük küçük başka biri oldum diyelim' gibi yorumlarda bulundular.

4 Ocak 1988 doğumlu olan Bircan Bali, Muğla Üniversitesi'nden mezun olmuş ve 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.

Aslen Adanalıdır. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Şenol İpek ile boşanmasından bir süre sonra Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuştur.

