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Estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy, 200.000 dolar harcadığı yükseltilmiş versiyonunu sergiledi

17.03.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini 'insan Barbie bebek' olarak tanımlayan Avustralyalı hemşire Tara Jayne McConachy, Salı günü Melbourne'de son halini sergiledi. Beş meme büyütme, altı burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları dahil olmak üzere kozmetik prosedürlere 200.000 dolar harcayarak kendini baştan yaratan estetik bağımlısı hemşire görüntüsüyle dikkat çekti.

Estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy, 200.000 dolar harcadığı yükseltilmiş versiyonunu sergiledi

Geçen yıl bir televizyon programında göründükten sonra şöhret kazana 33 yaşındaki Instagram modeli öğle yemeği için annesi ile Crown Melbourne'un lüks bir restoranı olan Nobu’ya giderken görüntülendi.

Tara, daracık bir tulum ve pembe sandaletleri içinde hayal gücüne çok az şey bıraktı. Oldukça bronz görüntüsüyle de dikkat çekti.

Katıldığı bir belgesel dizisinde, kendini 'yükseltilmiş versiyon sınırlı sayıda bir Barbie bebek' olarak tanımlamış ve göğüslerinin yetersizliğinden şikayet etmişti. Tara, mevcut göğüs silikonlarından memnun omadığını ve daha büyük bir göğüs istediğini söylemişti.

Daha önce doktorları daha büyük implantlar yapmaya ikna etmek umuduyla Botched isimli bir televizyon programına da katılmıştı.

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DOKTORLARI ENDİŞELİ

Ancak doktorlar, 45 kg olan ağırlığının 'tehlikeli derecede düşük' olduğunu ve daha büyük implantları taşıyamayacak kadar zayıf olduğunu söylediğinde hayal kırıklığına uğradı. Dr Nassif, "Tara'nın genel sağlığı konusunda gerçekten endişeliyim. Sadece ameliyatla ilgili değil, hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı olması gerekiyor." dedi.

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Tara, göğüs, bel ve kalça ölçülerini korumak ve hatta geliştirmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini söyledi. "Konu estetik olunca benim için sınır yok. İnanılmaz derecede bağımlılık yapıyor ve şimdiden daha büyük göğüsler istiyorum. Seyahate izin verilir verilmez, cerrahımı ziyaret etmek ve memelerimi daha da büyütmek için yola çıkma planım var. " diye ekledi.

'BENİ MUTLU EDEN BU'

Geçen yıl The Morning Show'a, "Bence bu yaşta ve bu çağda, bir kadının hissettiklerini ve güzellikle ilgili her şeyi ifade edebilmesi çok önemli. Plastik cerrahi benim bunu yapma şeklim ve beni mutlu eden de bu. Bana kendimin en iyi versiyonu olma güvenini veriyor."

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Tara kısa süre önce, Covid sürecinde yaşam tarzını ve gelecekteki kozmetik çalışmalarını finanse etmek için sosyal içerik platformu OnlyFans'a katıldı. Aylık abonelik için 25 dolar alıyor ve daha önce platformdaki ilk üç gününde 10.000 dolar kazanmakla övünmüştü.

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