Estetik harikası fenomen doktor Berika Demir'den Şükrü Özyıldız itirafı! "DM'den yürüdüm"

Bir zamanlar cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Berika Demir son zamanlarda imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Instagram'da 2 milyon takipçi kitlesi olan Berika Demir'in, ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız hakkında söyledikleri duyanları şoke etti.

BERİKA DEMİR'DEN BOMBA İTİRAF

Instagram hesabından soruları yanıtlayan Berika Demir, bir takipçisinden gelen, "Hiç dmden bir ünlüye yazdığın oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Hikayesine ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını koyan Demir, "Hep bana mı yazacaklar itiraf ediyorum. Of yaptım ya... Ama hayatta tahmin edemezsin bence" diye yazdı.

34 yaşındaki oyuncu Şükrü Özyıldız Aşk Taktikleri, Akıncı, Şeref Meselesi, Kış Güneşi gibi projelerde yer aldı.

"İLİŞKİ BOYUTUNA TAM GEÇEMEDİM"

Son ilişkisinin ardından hayatında biri olup olmadığıyla alakalı gelen soruya ise Demir, "Evet oldu. Tanıma aşamasından öteye ilişki boyutuna tam geçemedim. Flört diyebiliriz yani. Tabi açık olmak gerekirse bu benden ötürü oldu. Bazı noktalarda uyuşamadık. O noktaların uyuşması için de çabalamadım. Aslında ilişkiye değer olaylık bir durum olmadı buradan paylaşabileceğim." yanıtını verdi.

CESUR PAYLAŞIMLARI OLAY OLMUŞTU

Bir zamanlar cesur paylaşımlar yapan Berika Demir, adından sıkça söz ettiriyordu.

Bikinili ve dekolteli pozlarıyla magazin gündemine konu oluyordu.

ESTETİSİZ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılan Berika Demir'in estetiksiz hali ortaya çıkmış ve bu pozlar görenleri şaşkına çevirmişti.

Simsiyah saçlarıyla tanınan Berika Demir imaj değiştirdi. Ünlü fenomen bir süredir sarı saç kullanıyor.



