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Estetik soruları Burçin Terzioğlu'nu rahatsız etti! Burçin Terzioğlu'nun eski hali gündeme geldi

24.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçin Terzioğlu'nun değişimi zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor. Bebek'te kapüşonlu ve maskeli haliyle görüntülenen güzel oyuncu gelen sorulardan rahatsız oldu.

Estetik soruları Burçin Terzioğlu'nu rahatsız etti! Burçin Terzioğlu'nun eski hali gündeme geldi

'Poyraz Karayel' dizisi sonrası ekranda yaptığı işleri kısa sürede biten Burçin Terzioğlu geçmişten bugüne değişimiyle gündeme geliyor. 41 yaşındaki ouyuncu, geçtiğimiz gün Bebek'te bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; kapüşonlu ve maskeli haliyle tanınmakta güçlük çekilen Terzioğlu, jet hızıyla aracına geçerek gözlerden kayboldu.

Sosyal medyada Terzioğlu'nun eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştıran bazı kullanıcılar, "Bu sen olamazsın" şeklinde 'estetik' yorumları yapmıştı. Ünlü oyuncu bu konunun kendisine hatırlatılmasından rahatsız oldu.

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Burçin Terzioğlu sorular üzerine "Ne saçma sapan bir konu bu arkadaşlar" diyerek, sitemde bulundu.

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Burçin Terzioğlu
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