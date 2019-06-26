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Estetik yaptırıp pişman olan ünlü isimler

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Ünlü isimler güzellikleri uğruna botoks yaptırıp ardından pişman olabiliyor. İşti ünlüler estetik sonrası itirafları

Nicole Kidman'dan Kim Kardashian'a, Gwyneth Paltrow'dan Gisele Bundchen'e ünlüler, bugüne dek yaptırdıkları estetik müdahaleleri ve bu müdahalelerden dolayı yaşadıkları pişmanlıkları itiraf etti.

Estetik yaptırıp pişman oldular

Nicole Kidman

Nicole Kidman
Daha önce botoks yaptırdığını söyleyen ünlü oyuncu duygularını söyle ifade etti:
"Ne yazık ki yaptırdığıma pişman oldum. Botoks etkisinden kurtuldum ve sonunda yüzümü yeniden hareket ettirebildim."

Courteney Cox

Courteney Cox
Oyuncu Courteney Cox, yüzünde yaptırdığı estetik müdahalelerin kaldırdırttığını söyleyerek, "Kendim gibi göründüğüm için daha iyi hissediyorum. Şİmdi daha fazla, daha önce olduğum kişi gibi görünüyorum. Umarım bunu başarabilmişimdir" dedi.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian
Yaptırdığı meme estetiğinden pişman olduğunu söyleyen Kourtney Kardashian, "Geri dönme şansım olsaydı yaptırmazdım. Daha önce daha güzeldim" dedi. Kardashian, meme implantını çıkarmak istediğini de belirtti.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow
Botoks yaptırdığı için pişman olduğunu dile getiren Paltrow, "Bıçak altına yatmaktan korkuyorum ama 50 yaşıma geldiğimde benimle konuşun" dedi. Ünlü oyuncu yine de bir daha botoks yaptırmayacağını, çünkü botoksluyken, estetikleriyle ünlü oyuncu Joan Rivers'a benzediğini söyledi.

Kim Kardashian

Kim Kardashian
Yıllar önce botoks yaptırdığı için pişman olduğunu söyleyen Kim Kardashian, "Botoksa karşı değilim, hiç kimseyi estetik yaptırdığı ya da yaptırmadığı için yargılamam.
Ama gençseniz bakımlı olmanın başka yolları vardır. Genç yaşlarda botoks gereksiz bir müdahale" dedi.

Gisele Bundchen

Gisele Bundchen
“Lessons: My Path to a Meaningful Life” adlı kitabında, emzirmeyi bıraktıktan sonra yaptırdığı meme estetiğinden dolayı pişman olduğunu yazan ünlü model, "Uyandığımda ben ne yaptım dedim. Tanımadığım bir bedenim vardı" ifadesini kullandı. Estetikten sonraki ilk yıllarda kendini rahatsız hissettiği için bol kıyafetler giydiğini de belirtti.
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