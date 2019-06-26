Estetik yaptırıp pişman olan ünlü isimler

Nicole Kidman'dan Kim Kardashian'a, Gwyneth Paltrow'dan Gisele Bundchen'e ünlüler, bugüne dek yaptırdıkları estetik müdahaleleri ve bu müdahalelerden dolayı yaşadıkları pişmanlıkları itiraf etti.

Estetik yaptırıp pişman oldular

Nicole Kidman Daha önce botoks yaptırdığını söyleyen ünlü oyuncu duygularını söyle ifade etti:

"Ne yazık ki yaptırdığıma pişman oldum. Botoks etkisinden kurtuldum ve sonunda yüzümü yeniden hareket ettirebildim."

Courteney Cox Oyuncu Courteney Cox, yüzünde yaptırdığı estetik müdahalelerin kaldırdırttığını söyleyerek, "Kendim gibi göründüğüm için daha iyi hissediyorum. Şİmdi daha fazla, daha önce olduğum kişi gibi görünüyorum. Umarım bunu başarabilmişimdir" dedi.

Kourtney Kardashian Yaptırdığı meme estetiğinden pişman olduğunu söyleyen Kourtney Kardashian, "Geri dönme şansım olsaydı yaptırmazdım. Daha önce daha güzeldim" dedi. Kardashian, meme implantını çıkarmak istediğini de belirtti.

Gwyneth Paltrow Botoks yaptırdığı için pişman olduğunu dile getiren Paltrow, "Bıçak altına yatmaktan korkuyorum ama 50 yaşıma geldiğimde benimle konuşun" dedi. Ünlü oyuncu yine de bir daha botoks yaptırmayacağını, çünkü botoksluyken, estetikleriyle ünlü oyuncu Joan Rivers'a benzediğini söyledi.

Kim Kardashian Yıllar önce botoks yaptırdığı için pişman olduğunu söyleyen Kim Kardashian, "Botoksa karşı değilim, hiç kimseyi estetik yaptırdığı ya da yaptırmadığı için yargılamam.

Ama gençseniz bakımlı olmanın başka yolları vardır. Genç yaşlarda botoks gereksiz bir müdahale" dedi.