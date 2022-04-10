MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetikle bambaşka biri olan Mika Can Raun'dan Armağan Çağlayan'a itiraf! "Ayda 50 bin lira harcıyorum"

Estetikle bambaşka biri olan Mika Can Raun'dan Armağan Çağlayan'a itiraf! "Ayda 50 bin lira harcıyorum"

10.04.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni olarak tanınan ve YouTube ve Instagram'da kısa sürede çok takipçi edinen Mika Can Raun son dönemde değişimiyle gündemde. Mika Can Raun son olarak Armağan Çağlayan'a konuk oldu ve ilginç itiraflarda bulundu.

Estetikle bambaşka biri olan Mika Can Raun'dan Armağan Çağlayan'a itiraf! "Ayda 50 bin lira harcıyorum"

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Zor Ama Yine De Sor serisinin konuğu Mika Can Raun oldu. Yaptırdığı estetik müdahaleler ile ilgili açıklamada bulunan Mika Can Raun, hiçbir zaman çektiği videoları silmeyeceğini söyledi.

TikTok fenomeni olarak tanınan ve YouTube ve Instagram'da kısa sürede çok takipçi edinen Mika Can Raun son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündemde. Tüm yüzüne estetik yaptırdığını söyleyen ünlü isim açıklamasında ayda yaklaşık ne kadar harcadığını da açıkladı.

üküm

Mika Can konuşmasında "Ayda yaklaşık ben rahat bir 50 bin harcıyorumdur. Alışverişte aptalca şeyler alıyorum. Aynı şeyin birkaç rengini alıyorum. Bunun için psikolojik destek almam lazım" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 kilo verdi! Mide ameliyatı açıklaması18 kilo verdi! Mide ameliyatı açıklaması
İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"
Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi! Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

Olay iddia kızdırdı! Hastanede iç çamaşırları kaybolunca...

Olay iddia kızdırdı! Hastanede iç çamaşırları kaybolunca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müezzin oldu! 'En sevdiği yemek...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan müezzin oldu! 'En sevdiği yemek...'

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.