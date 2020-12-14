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Estetikle bambaşka biri olan Gülşah Saraçoğlu: Yüz nakli yaptırmış gibiyim!

14.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Estetikle bambaşka biri olan Gülşah Saraçoğlu: Yüz nakli yaptırmış gibiyim!

Doya Doya Moda programında jürilik yapan modacı Gülşah Saraçoğlu eski haliyle yine gündeme geldi. Gülşah Saraçoğlu eski haliyle ilgili "Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" dedi.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, “Bize Kaldı” adlı YouTube programına konuk oldu. Ünlü modacı programda yaptırdığı estetiklerden bahsetti.

'Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum' diyen Saraçoğlu estetikle değişimini şöyle anlattı:

"Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül’de yeni yaptırdım iki ay önce…

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Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım."

ESKİ HALİ OLAY

Bu açıklamadan sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyesi modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali merak edilmeye başlandı. İşte ünlü modacının estetiksiz hali...

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