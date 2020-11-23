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  4. Görenler inanamıyor! Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali şaşkınlık yarattı

Görenler inanamıyor! Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali şaşkınlık yarattı

23.11.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Görenler inanamıyor! Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu hali şaşkınlık yarattı

Sosyal medya hesabından banyo yaparken paylaştığı video ile bir anda magazin gündeminin merkezine oturan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun bir dönem fazla kilolarıyla başı dertteydi.

Mide operasyonu geçiren Saraçoğlu, hafta içi her gün Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda oturuyor.

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Büyük beden hanımların yarıştığı programda eski halinden sıkça söz eden Saraçoğlu zaman zaman yarışmacılara örnekler veriyor.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyesi modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali merak ediliyor.

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Seray Sever Gülşah Saraçoğlu'na destek olmak için salonun ortasında saçlarını yıkadıSeray Sever Gülşah Saraçoğlu'na destek olmak için salonun ortasında saçlarını yıkadı

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı.

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Gülşah Saraçoğlu 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar nikah masasına oturdu. Bir dönem "Söylemezsem Olmaz" adlı programda sunuculuk yaptı.

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Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda isimle çalıştı. Dünya starlarıyla da çalışan Gülşah, Nicoke Kidman'i giydirmektedir.

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