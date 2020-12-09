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Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi Gökhan Göz suskunluğunu bozdu!

09.12.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi Gökhan Göz suskunluğunu bozdu!

Doya Doya Moda programının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu’nun canlı yayınına girip küfürler savurduğu eski sevgilisi Gökhan Göz suskunluğunu bozdu.

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Gökhan Göz’e ettiği küfürlerin yankıları sürüyor.

Bir küs bir barışık giden ilişkilerinde sinirlerine hakim olamayan Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz’ün canlı yayına girerek ağza alınmayacak sözler sarf etmişti.

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Olayın bir diğer muhatabı Gökhan Göz'den başta herhangi bir açıklama gelmezken, ünlü iş insanı sessizliğini bozdu.

“KİMSEYE KARŞI BİR KİNİM YOK”

Kısa bir açıklama yapan Gökhan Göz şu ifadeleri kullandı:

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"Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişkinin ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi derinden sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi, karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete 'Hayır' dediğimiz gibi erkeğe karşı da şiddetin sonuna kadar karşısındayız... Herkesin ailesi, değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanmış olay tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte, bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak, karşı tarafında bir anne olduğunu unutulmamasının bilincinde olarak, bana yapılanların kimsenin yaşanmamasını temenni ederim.”

Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisinin canlı yayınını basıp küfürler savurduDoya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisinin canlı yayınını basıp küfürler savurdu


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