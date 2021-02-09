Estetikli hali olay olan Özge Ulusoy yine gündemde! 'Kaburga kemiklerime ne olmuş?'

Sosyal medya hesabını aktif kullanan manken ve sunucu Özge Ulusoy, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bir dönem göbek deliği ve ayak parmakları ile ilgili esprili yorumlara maruz kalan Ulusoy, bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

34 yaşındaki Özge Ulusoy, bu gönderisine, "Ayak parmaklarım ve göbek deliğimden sonra yeni polemik başlatıyorum; kaburga kemiklerime ne olmuş? Görenler gözlerine inanamadı" notunu düştü.

Ünlü mankenin esprili gönderisi kısa sürede 32 binden fazla beğeni aldı.

