Özge Ulusoy estetiği abarttı! İlk bakışta tanımak imkansız

Model ve sunucu Özge Ulusoy estetikli haliyle olay oldu.

Estetiği abartan Özge Ulusoy tanınmaz hale geldi. Yüzüne botoks, dudağına da dolgu yaptıran 38 yaşındaki mankenin değişimi gündem oldu.

Bir röportajında, "Bugüne kadar ameliyat olmadım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı yaptırırdım" diyen Özge Ulusoy belli ki artık mutsuz...

Ulusoy gündem olmasının ardından ise yaptığı açıklamada "Yaş ilerledikçe ufak tefek dokunuşlar olabilir" dedi.

Ancak bu yorumu gören takipçiler "Özge ufak tefeği yanlış anlamış" yorumları yaptı. İlk bakışta tanınmayan Ulusoy değişimiyle herkesi şaşırttı.



