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Estetikli ünlülere daha fazla dayanamadı! Erdal Özyağcılar 'dudaklar, kaşlar hep aynı' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.09.2024 16:38
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'Çöpçüler Kralı', 'Kibar Feyzo', 'Postacı', 'Bizimkiler', 'Yabancı Damat', 'Elveda Rumeli', 'Aile Arasında' ve 'Yasak Elma' gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Usta oyuncu programda 'dudaklar, kaşlar hep aynı' diyerek isyan etti.

Estetikli ünlülere daha fazla dayanamadı! Erdal Özyağcılar 'dudaklar, kaşlar hep aynı' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü...

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erdal Özyağcılar son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu.

Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken usta oyuncu estetikli ünlülere daha fazla dayanamadı. Usta aktör, doktorların estetik dokunuşları sonrası bütün kadınlar ve erkeklerin birbirine benzediğini söyleyerek adeta isyan etti.

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'BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ'

Özyağcılar; 'Böyle bir şey olamaz. Her erkeğin kaşı aynı, saçı aynı; çünkü gidilen doktorlar aynı. Saçlar aynı yerlerden ekiliyor, onunla da yetinmiyorlar yapıştırıcılarla saç koyuyorlar kafalarına. Hanımlarda daha belirgin durum, dudaklar kaşlar hepsi aynı' dedi.

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Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Özyağcılar'ın yıllardır değişmeyen gür saçlarına vurgu yapınca, Özyağcılar saçlarının annesine benzediğini dile getirdi.

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'SAÇLARIMA BAKIM YAPTIRIYORUM'

Usta aktör: "Annem kanserdi, kemoterapiye girdiğinde saçları dökülmedi, doktorlar şaşırıyordu. Ben de bakımımı yaptırırım, kremlerimi kullanırım, kuaförümü özel seçerim, saçlarıma bakım yaptırıyorum, saç çok önemli" dedi.

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