Estonya-Macaristan maçı Halis Özkahya'nın

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki A. Le Coq Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken olacak.

Kerem Ersoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Ümit Öztürk ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

