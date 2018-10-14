SPOR

Estonya-Macaristan maçı Halis Özkahya'nın

FUTBOL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Estonya ile Macaristan arasında oynanacak maçı yönetecek.

Estonya-Macaristan maçı Halis Özkahya'nın

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki A. Le Coq Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken olacak.

Kerem Ersoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Ümit Öztürk ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

PARTNERKabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa ne iyi gelir?
Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı! Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Hollanda 3 - 0 Almanya özet izleHollanda 3 - 0 Almanya özet izle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halis özkahya Estonya-Macaristan

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Estonya-Macaristan maçı Halis Özkahya'nın

Estonya-Macaristan maçı Halis Özkahya'nın

Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!

Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!

Hollanda 3 - 0 Almanya özet izle

Hollanda 3 - 0 Almanya özet izle

Slovakya 1 - 2 Çekya

Slovakya 1 - 2 Çekya

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Güney Kore 2 - 1 Uruguay

Güney Kore 2 - 1 Uruguay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.