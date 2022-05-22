Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.

B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz