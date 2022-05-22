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Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

22.05.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.

B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.

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