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Etimesgut Belediyespor 0 - 2 Evkur Yeni Malatyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.12.2018 16:33 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında Etimesgut Belediyespor, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk müsabakayı da 2-0 kazanan Malatya ekibi böylece Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kaldı.

Etimesgut Belediyespor 0 - 2 Evkur Yeni Malatyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Ahmed İldiz ve Eren Tozlu'nun golleriyle Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısından gol senin çıkmazken, Yeni Malatyaspor adına Ahmed İldiz 54. dakikada golü bularak durumu 1-0'a getirdi.

  1. dakikada Eren Tozlu, Etimesgut Belediyespor ağlarına gönderdiği golle farkı 2'ye çıkardı. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Yeni Malatyaspor, ilk maçını evinde 2-0 kazandığı turun rövanş karşılaşmasından da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu.

Stat: Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Kapluhan xx, Candaş Elbil xx
Etimesgut Belediyespor: Hasan x, Mikail x (Ahmet Kaan dk. 86 ?), Mehmet Atik x (Akın dk. 46 x), Eyüpcan x, İbrahim x (Mehmet Alan dk. 75 ?), Erçin x, Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x
Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Gökhan, Sincere Seth xx, Mina xx, Berkan xx, Pereira xx (Eren Tozlu dk. 46 x), Mustafa xx, Ahmet Ildız xx (Donad dk. 84 ?), Muniru xx, Rahman Buğra xx, Adem xx (Aleksic dk. 62 x)
Goller: Ahmet Ildiz (dk. 54), Eren Tozlu (dk. 88) Evkur Yeni Malatyaspor
Sarı kartlar: Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer (Etimesgut Belediyespor)

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