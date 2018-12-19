Etimesgut Belediyespor 0 - 2 Evkur Yeni Malatyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Ahmed İldiz ve Eren Tozlu'nun golleriyle Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısından gol senin çıkmazken, Yeni Malatyaspor adına Ahmed İldiz 54. dakikada golü bularak durumu 1-0'a getirdi.
Yeni Malatyaspor, ilk maçını evinde 2-0 kazandığı turun rövanş karşılaşmasından da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Kapluhan xx, Candaş Elbil xx
Etimesgut Belediyespor: Hasan x, Mikail x (Ahmet Kaan dk. 86 ?), Mehmet Atik x (Akın dk. 46 x), Eyüpcan x, İbrahim x (Mehmet Alan dk. 75 ?), Erçin x, Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x
Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Gökhan, Sincere Seth xx, Mina xx, Berkan xx, Pereira xx (Eren Tozlu dk. 46 x), Mustafa xx, Ahmet Ildız xx (Donad dk. 84 ?), Muniru xx, Rahman Buğra xx, Adem xx (Aleksic dk. 62 x)
Goller: Ahmet Ildiz (dk. 54), Eren Tozlu (dk. 88) Evkur Yeni Malatyaspor
Sarı kartlar: Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer (Etimesgut Belediyespor)
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