YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Etin üstüne çay içenler dikkat! Uzmanından şaşırtan uyarı

Kurban Bayramı'nda et tüketiminin ardından hemen çay içme alışkanlığıyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beslenme uzmanları, özellikle yemek sonrası tüketilen yoğun demli çayın bazı vitamin ve minerallerin emilimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Etin üstüne çay içenler dikkat! Uzmanından şaşırtan uyarı
Sedef Karatay Bingül

Uzmanlar, etin demir açısından oldukça zengin bir besin olduğunu ifade ederek, "Çayın içerisinde bulunan tanen maddesi, demirin bağırsaklardan emilimini azaltabiliyor. Bu nedenle özellikle kansızlık problemi yaşayan kişilerin et yedikten hemen sonra çay tüketmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

Etin üstüne çay içenler dikkat! Uzmanından şaşırtan uyarı 1

"EN AZ 1 SAAT BEKLEYİN"

Uzmanlar, çay tüketimi için yemek sonrası en az 45 dakika ile 1 saat arasında beklenmesini öneriyor.

Özellikle yoğun çay tüketiminin uzun vadede demir eksikliğine yol açabileceği vurgulanırken, bu durumun halsizlik, yorgunluk ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlara neden olabileceği ifade edildi.

HERKES İÇİN AYNI RİSK GEÇERLİ DEĞİL

Öte yandan uzmanlar, sağlıklı bireylerde ara sıra yemek üstüne çay içmenin ciddi bir sağlık problemine yol açmayacağını da belirtti. Ancak düzenli çay tüketenler, hamileler, çocuklar ve demir eksikliği yaşayan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Etin üstüne çay içenler dikkat! Uzmanından şaşırtan uyarı 2

ALTERNATİF ÖNERİLER DİKKAT ÇEKTİ

Beslenme uzmanları, yemek sonrası içecek tercihi olarak ayran, kefir ya da limonlu suyun daha faydalı olabileceğini söylüyor. C vitamini içeren içeceklerin ise demir emilimini desteklediği belirtildi.

Uzmanlar, doğru beslenme alışkanlıklarının küçük detaylarla büyük fark oluşturabileceğini hatırlatarak, özellikle sık tüketilen çay konusunda bilinçli hareket edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Et bu şekilde pişmezse parazitler hasta eder!Et bu şekilde pişmezse parazitler hasta eder!
Kurban etini yıkamak doğru mu?Kurban etini yıkamak doğru mu?

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Çay kırmızı et
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.