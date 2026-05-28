Etin üstüne çay içenler dikkat! Uzmanından şaşırtan uyarı

Uzmanlar, etin demir açısından oldukça zengin bir besin olduğunu ifade ederek, "Çayın içerisinde bulunan tanen maddesi, demirin bağırsaklardan emilimini azaltabiliyor. Bu nedenle özellikle kansızlık problemi yaşayan kişilerin et yedikten hemen sonra çay tüketmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

"EN AZ 1 SAAT BEKLEYİN"

Uzmanlar, çay tüketimi için yemek sonrası en az 45 dakika ile 1 saat arasında beklenmesini öneriyor.

Özellikle yoğun çay tüketiminin uzun vadede demir eksikliğine yol açabileceği vurgulanırken, bu durumun halsizlik, yorgunluk ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sorunlara neden olabileceği ifade edildi.

HERKES İÇİN AYNI RİSK GEÇERLİ DEĞİL

Öte yandan uzmanlar, sağlıklı bireylerde ara sıra yemek üstüne çay içmenin ciddi bir sağlık problemine yol açmayacağını da belirtti. Ancak düzenli çay tüketenler, hamileler, çocuklar ve demir eksikliği yaşayan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

ALTERNATİF ÖNERİLER DİKKAT ÇEKTİ

Beslenme uzmanları, yemek sonrası içecek tercihi olarak ayran, kefir ya da limonlu suyun daha faydalı olabileceğini söylüyor. C vitamini içeren içeceklerin ise demir emilimini desteklediği belirtildi.

Uzmanlar, doğru beslenme alışkanlıklarının küçük detaylarla büyük fark oluşturabileceğini hatırlatarak, özellikle sık tüketilen çay konusunda bilinçli hareket edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.