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Etiyopya Başbakanı Ahmed, isyancılarla mücadele için cepheye gidecek

22.11.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiyopya Başbakanı Ahmed, isyancılarla mücadele için cepheye gidecek

İSTANBUL (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile mücadele için yarından itibaren cepheye gideceğini açıkladı.

Başbakan Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihin hayran olduğu Etiyopyalı çocuklardan biri olmak istiyorsan ön cephede buluşalım." ifadesini kullandı.

Etiyopya Ulusal Savunma Güçlerine liderlik etmek için yarın cepheye gideceğini duyuran Ahmed, "Etiyopya denilen özgürlüğün ismini yaşatmak için tarihi sorumluluğa sahibiz." değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya hesaplarında ise isyancıların başkent Addis Ababa'ya yaklaştığı ifade ediliyor.

Öte yandan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile isyancı TPLF üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarıa ülkeden ayrılmaları çağrısı yapmıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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