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Etiyopya'daki silahlı saldırıda 19 kişi öldü

07.06.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiyopya'daki silahlı saldırıda 19 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın batısında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı ve çıkan çatışmada 19 kişinin öldüğü bildirildi.

Etiyopya basınındaki habere göre, Benishangul Gumuz Bölgesi Polis Müdürü Harun Ömer, silahlı kişilerin polise ateş açtığını ve ardından çatışma yaşandığını aktardı.

Çatışmada 19 kişinin öldüğü bilgisini paylaşan Ömer, ölenlerin çoğunun saldırıyı düzenleyen silahlı kişiler olduğunu belirtti.

Ömer, silahlı kişilere silah ve teçhizat sağlayan 1 kişiyi yakaladıklarını ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiklerini kaydetti.

Bölgede, 2 Mart'ta sivillere yönelik silahlı saldırıda en az 20 kişi öldürülmüştü.

Bölge yönetimi, saldırılardan Sudan'dan yasa dışı yollarla Etiyopya'ya giren silahlı grupları sorumlu tutuyor.

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