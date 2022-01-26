Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi yardım ulaştı

MOGADİUŞU (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi malzeme teslimatını yaptığını duyurdu.

ICRC, Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle aylardır Tigray bölgesine tıbbi yardım yapılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eylülden beri ilk defa Tigray'ın başkenti Mekele'ye tıbbi malzeme ulaştırdık." ifadesi kullanıldı.

Tıbbi yardımların gelecek haftalarda da devam edeceği belirtilen açıklamada, bölge halkının acil olarak ilaç başta olmak üzere sağlık alanında desteğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı.

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) başkente ilerlemesi sonrası olağanüstü hal kararı almış, yoğun hava saldırılarıyla örgütü Tigray eyaletine geri püskürtmüştü.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti. Bölgede halen 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

