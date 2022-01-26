YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi yardım ulaştı

Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi yardım ulaştı

26.01.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiyopya'nın Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi yardım ulaştı

MOGADİUŞU (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesine aylar sonra ilk tıbbi malzeme teslimatını yaptığını duyurdu.

ICRC, Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle aylardır Tigray bölgesine tıbbi yardım yapılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eylülden beri ilk defa Tigray'ın başkenti Mekele'ye tıbbi malzeme ulaştırdık." ifadesi kullanıldı.

Tıbbi yardımların gelecek haftalarda da devam edeceği belirtilen açıklamada, bölge halkının acil olarak ilaç başta olmak üzere sağlık alanında desteğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı.

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) başkente ilerlemesi sonrası olağanüstü hal kararı almış, yoğun hava saldırılarıyla örgütü Tigray eyaletine geri püskürtmüştü.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti. Bölgede halen 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:22
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.