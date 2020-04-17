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Etkin pişmanlıktan faydalanan DEAŞ sanığına 2 yıl 9 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 17.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Etkin pişmanlıktan faydalanan DEAŞ sanığına 2 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan iki sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.G. ve H.G. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık C.G, önceki aşamalarda etkin pişmanlık kapsamında detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek beraatini talep etti.

Diğer sanık H.G. ise savunmasında terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık C.G'nin üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğer sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, C.G'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

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