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Etkinliklerle çocuklar deprem psikolojisnden uzaklaştırılıyor

22.03.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay Defne’de kurduğu çadır kentte çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için özel etkinlikler düzenleniyor.Hatay’ın yaralarını sarmak adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremden etkilenen çocuklar için de özel etkinlikler düzenliyor.

Etkinliklerle çocuklar deprem psikolojisnden uzaklaştırılıyor

Hatay’ın yaralarını sarmak adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremden etkilenen çocuklar için de özel etkinlikler düzenliyor. Hatay’ın Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir tarafından kurulan çadır kentte kalan çocukların tüm ihtiyaçları en ince detayına kadar düşünülüyor. Hayatın normale dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ederken çocukların depremin travmasını en hızlı şekilde atlatabilmesi için oyunların iyileştirici gücünden yararlanılıyor. Çocuklar için çadır kentte sokak oyunları, grup oyunları, karaoke ve yüz boyama etkinlikleri yapılıyor. Sosyal etkinliklerle çocukların deprem psikolojinden uzaklaşması sağlanıyor.

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