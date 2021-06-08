Etkisi inanılmaz: Suyun faydaları saymakla bitmiyor! İçmekte zorlanıyorsanız...

Sağlıklı yetişkin bir erkeğin vücut ağırlığının yüzde 50'si, yetişkin bir kadının vücut ağırlığının yüzde 60'ını su oluşturmaktadır. Bebeklerde bu oran yüzde 75 civarına çıkmaktadır. Yaşla birlikte vücuttaki su oranı azalmaktadır.
Su yaşam kaynağıdır, günlük beslenmede de tüketilmesi gereken bir sıvıdır.
Suyun faydaları denince en başta kan ve lenf dolaşımı için taşıdığı önem akla gelir. Metabolik atıkları atmaya yardımcı olmaktadır. Kemiklere eklem kayganlığı sağlar. Emziren kadınlarda süt verimini arttırır. Vücut ısının dengelenmesini sağlar, kaybedilen elektolitlerin yeniden yerine konulmasına ön ayak olur.
Suyun faydaları arasında vücutta bulunan kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi birçok mineral için de temel kaynak oluşu da vardır. İyot ve fosfor alımının bir kısmını da yine sudan karşılamaktayız. Su içmek için susamayı beklememek gerekir. Günde yüzde 2 su kaybı, konsantrasyon bozukluğuna, yorgunluğa ve halsizliğe neden olmaktadır.
İdrar renginin açık sarıya yakın bir renk olması gerekir. Sağlıklı bir bireyin yaklaşık olarak günde 2.5 litre su tüketmesi çok önemlidir.
İçilen suların içerisine limon dilimleri, nane yaprakları, kiraz atmak daha rahat su tüketimini sağlayabilir.
Böbrek, kalp damar, bağışıklık ve genel sağlığımız için su tüketimine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda alınan suların pH derecesi önemlidir. pH derecesini arttırmak için, günlük tüketilen suların içerisine limon dilimleri atılabilir.
Su da yararı kadar fazla tüketildiğinde vücuda zararı dokunan bir besindir. Fazla su tüketimi, su zehirlenmesi, aşırı terleme, hazımsızlık, hyponatremia gibi birçok rahatsızlığa neden olabilir.
Su içmek böbreklerdeki toksinleri temizler. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Fakat fazla su tüketimi böbrekleri yorabilir. Bu da beraberinde rahatsızlıklara yol açar. Özellikle böbrek hastalarının çok fazla su tüketmemesi gerekir. Suyun böbrek hastalarına iyi gelmediği yönünde araştırmalar da vardır. Bu nedenle su tüketilirken günlük içilmesi gereken miktara dikkat etmek gerekir.
Fazla su içmenin zararları arasında hyponatremia da var. Fazla su içmekten oluşan şişkinlik, hazımsızlık gibi belirtiler tansiyonun yükselmesine de neden olur. Bu nedenle suyun faydalarından yararlanabilmek için aşırıya kaçmadan tüketmek önem taşır.
Su tüketiminin vücutta yarattığı olumlu etkiler arasında cildi güzelleştirmesi de vardır. Ciltteki nem dengesinin korunmasını sağlayan su, faydalarıyla ciltte oluşacak kırışıklıkları geciktirir, kuru kalmasını engeller. Gözenekleri açarak ferahlık sağlayan su faydalarıyla cildi beslediğinden ciltteki hassaslığın kırılmasına yardımcı olur.
Vücudun olmazsa olmazı suyun faydaları saça olan yararlarıyla da dikkat çeker. Saça zarar veren zararlı maddeleri yok eden su tüketimi, kırılan saçlara iyi gelir, saçın parlak ve renkli olmasını sağlar. Ayrıca düzenli su tüketimiyle saçtaki elektriklenme azalır ve saçlar güçlenir. Saç problemleri arasında en ön sıralarda gelen kepek için de mucizevi bir etkiye sahiptir. Suyun saça olan faydaları arasında dökülmeyi engellemesi ve nemlendirmesi de vardır. Böylece saçın uzamasına yardımcı olan su, boyalı saçlarda da renklerin daha uzun süre kalmasını sağlar.
Suyun faydaları araştırıldığında kilo vermek isteyenler daha dikkatli inceleme yapar. Diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında bulunan suyun faydalarıyla kilo kontrolünde de etkili olur. Ancak bu noktada aşırıya kaçmak hiçbir yarar sağlamayacağı gibi daha çok zarara neden olabilir. Doğru tüketildiğinde açlık hissini azaltarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olan suyu, zayıflamak isteyenlerin yanından ayırmaması gerekir.
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