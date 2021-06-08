Etkisi inanılmaz: Suyun faydaları saymakla bitmiyor! İçmekte zorlanıyorsanız...

Sağlıklı yetişkin bir erkeğin vücut ağırlığının yüzde 50'si, yetişkin bir kadının vücut ağırlığının yüzde 60'ını su oluşturmaktadır. Bebeklerde bu oran yüzde 75 civarına çıkmaktadır. Yaşla birlikte vücuttaki su oranı azalmaktadır. Su yaşam kaynağıdır, günlük beslenmede de tüketilmesi gereken bir sıvıdır. Suyun faydaları denince en başta kan ve lenf dolaşımı için taşıdığı önem akla gelir. Metabolik atıkları atmaya yardımcı olmaktadır. Kemiklere eklem kayganlığı sağlar. Emziren kadınlarda süt verimini arttırır. Vücut ısının dengelenmesini sağlar, kaybedilen elektolitlerin yeniden yerine konulmasına ön ayak olur. Suyun faydaları arasında vücutta bulunan kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi birçok mineral için de temel kaynak oluşu da vardır. İyot ve fosfor alımının bir kısmını da yine sudan karşılamaktayız. Su içmek için susamayı beklememek gerekir. Günde yüzde 2 su kaybı, konsantrasyon bozukluğuna, yorgunluğa ve halsizliğe neden olmaktadır. İdrar renginin açık sarıya yakın bir renk olması gerekir. Sağlıklı bir bireyin yaklaşık olarak günde 2.5 litre su tüketmesi çok önemlidir.

SU İÇMEKTE ZORLANIYORSANIZ BUNLARI DENEYİN İçilen suların içerisine limon dilimleri, nane yaprakları, kiraz atmak daha rahat su tüketimini sağlayabilir. PH DERECESİ DE ÖNEMLİ Böbrek, kalp damar, bağışıklık ve genel sağlığımız için su tüketimine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda alınan suların pH derecesi önemlidir. pH derecesini arttırmak için, günlük tüketilen suların içerisine limon dilimleri atılabilir. YARARI KADAR ZARARI DA VAR! Su da yararı kadar fazla tüketildiğinde vücuda zararı dokunan bir besindir. Fazla su tüketimi, su zehirlenmesi, aşırı terleme, hazımsızlık, hyponatremia gibi birçok rahatsızlığa neden olabilir. FAZLA SU İÇMEK BÖBREKLERE ZARARLI MI? Su içmek böbreklerdeki toksinleri temizler. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Fakat fazla su tüketimi böbrekleri yorabilir. Bu da beraberinde rahatsızlıklara yol açar. Özellikle böbrek hastalarının çok fazla su tüketmemesi gerekir. Suyun böbrek hastalarına iyi gelmediği yönünde araştırmalar da vardır. Bu nedenle su tüketilirken günlük içilmesi gereken miktara dikkat etmek gerekir. FAZLA SU TÜKETİMİ TANSİYONU DA BOZUYOR! Fazla su içmenin zararları arasında hyponatremia da var. Fazla su içmekten oluşan şişkinlik, hazımsızlık gibi belirtiler tansiyonun yükselmesine de neden olur. Bu nedenle suyun faydalarından yararlanabilmek için aşırıya kaçmadan tüketmek önem taşır.