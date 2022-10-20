''Etli ekmeği imzalar mısın?'' Konyaspor taraftarı, Soner Dikmen ve Uche Ikpeazu'ya ilginç bir istekte bulundu!

Spor Toto Süper Lig'de 18 puanla 5. sırada yer alan Konyaspor, 11. haftada oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasını beklerken, taraftarlarıyla buluşmaya da devam ediyor. Orta saha oyuncusu Soner Dikmen ile yeni transfer Uche Ikpeazu, Konyaspor Store'da taraftarlar ile bir araya geldi.

İLGİNÇ BİR TEKLİF GELDİ

Yeşil - beyazlı futbolseverlere imza dağıtan iki oyuncu, beklemedikleri bir teklifle karşı karşıya kaldı.

ETLİ EKMEK İMZALATMAK İSTEDİLER

Konyasporlu bir taraftar, Soner Dikmen ve Uche Ikpeazu'ya getirdiği etli ekmeği imzalatmak istedi. İki futbolcu da bu durumu gülerek karşılarken, imzayı attı ve taraftarın isteğini gerçekleştirdi.





