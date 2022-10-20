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  4. ''Etli ekmeği imzalar mısın?'' Konyaspor taraftarı, Soner Dikmen ve Uche Ikpeazu'ya ilginç bir istekte bulundu!

''Etli ekmeği imzalar mısın?'' Konyaspor taraftarı, Soner Dikmen ve Uche Ikpeazu'ya ilginç bir istekte bulundu!

20.10.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor ile oynacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil - beyazlı takımın antrenmanı sonrasında Soner Dikmen ve Uche Ikpeazu, Konyaspor Store'da taraftarlarla buluştu. Futbolseverlere imza dağıtan iki futbolcuya ilginç bir teklif geldi. Bir taraftar, Dikmen ve Ikpeazu'ya etli ekmek uzattı ve imzalamalarını istedi. O anlar kameralara yansıdı...

''Etli ekmeği imzalar mısın?'' Konyaspor taraftarı, Soner Dikmen ve Uche Ikpeazu'ya ilginç bir istekte bulundu!

Spor Toto Süper Lig'de 18 puanla 5. sırada yer alan Konyaspor, 11. haftada oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasını beklerken, taraftarlarıyla buluşmaya da devam ediyor. Orta saha oyuncusu Soner Dikmen ile yeni transfer Uche Ikpeazu, Konyaspor Store'da taraftarlar ile bir araya geldi.

İLGİNÇ BİR TEKLİF GELDİ

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Yeşil - beyazlı futbolseverlere imza dağıtan iki oyuncu, beklemedikleri bir teklifle karşı karşıya kaldı.

ETLİ EKMEK İMZALATMAK İSTEDİLER

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Konyasporlu bir taraftar, Soner Dikmen ve Uche Ikpeazu'ya getirdiği etli ekmeği imzalatmak istedi. İki futbolcu da bu durumu gülerek karşılarken, imzayı attı ve taraftarın isteğini gerçekleştirdi.

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