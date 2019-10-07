Etli kuru bamya yemeği öyle lezzetli bamya sevmeyene bile bu tadı sevdirebilir. Etli kuru bamya tarifi, yaz mevsiminde ipe dizilen minik bamyalardan hazırlanır. Kuru bamyanın en büyüğü bir fındık tanesi kadar olmalıdır. Lezzeti de bu minik bamyalardan gelir.

ETLİ KURU BAMYA NASIL PİŞİRİLİR?

Malzemeler:

300 gram kuru bamya

Yarım kilo kuzu kuşbaşı

2 adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı biber salçası

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir çay kaşığı limon tuzu

Bir tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Kuru bamyaları haşlayın.

Bir tencerede kuşbaşı etleri yağda kavurun. Yemeklik doğradığınız soğanları etin içine ilave edin.

Yaklaşık 5 dakika sonra salçaları da ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. 10 dakika sonra malzemelerin üzerine geçmeyecek kadar su ekleyin ve kaynaması için bekleyin.

Su kaynayınca haşlanan bamyaları tencereye alın. Tuzu ve limon tuzunu ilave edin. Tüm malzemeler piştiğinde ocaktan alabilirsiniz.



