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Etli kuru bamya tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 07.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

En büyüğü fındık boyutunda olan kuru bamya, tazesine göre çok daha lezzetlidir. Genelde Konya yöresinde kış mevsiminde afiyetle hazırlanıp tüketilir. Son derece lezzetli olan etli kuru bamya yemeğini siz de öğrenmek istiyorsanız tarifini hemen paylaşıyoruz.

Etli kuru bamya tarifi

Etli kuru bamya yemeği öyle lezzetli bamya sevmeyene bile bu tadı sevdirebilir. Etli kuru bamya tarifi, yaz mevsiminde ipe dizilen minik bamyalardan hazırlanır. Kuru bamyanın en büyüğü bir fındık tanesi kadar olmalıdır. Lezzeti de bu minik bamyalardan gelir.

ETLİ KURU BAMYA NASIL PİŞİRİLİR?
Malzemeler:
300 gram kuru bamya
Yarım kilo kuzu kuşbaşı
2 adet kuru soğan
Bir yemek kaşığı biber salçası
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir çay kaşığı limon tuzu
Bir tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:
Kuru bamyaları haşlayın.
Bir tencerede kuşbaşı etleri yağda kavurun. Yemeklik doğradığınız soğanları etin içine ilave edin.
Yaklaşık 5 dakika sonra salçaları da ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. 10 dakika sonra malzemelerin üzerine geçmeyecek kadar su ekleyin ve kaynaması için bekleyin.
Su kaynayınca haşlanan bamyaları tencereye alın. Tuzu ve limon tuzunu ilave edin. Tüm malzemeler piştiğinde ocaktan alabilirsiniz.


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