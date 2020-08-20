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Etli lahana sarması tarifi: Bir tabak asla yetmeyecek!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Beyaz lahana ve kırmızı et iyi bir ikilidir. Hal böyle olunca etli lahana sarması tarifi tadından yenmez olur. Şimdi meraklıları için “etli lahana sarması tarifi ile birlikte sarmalık lahana nasıl seçilir?” Konusunu ele alacağız.

Etli lahana sarması tarifi: Bir tabak asla yetmeyecek!

Etli lahana sarması tarifi nasıl yapılır diyenler için bütün detayları ele aldık ve temelde doğru lahana seçme işini ele aldık. Pişiren herkesten tam not alan etli lahana sarması tarifimizi ilk kez pişirenler de kesinlikle korkmamalı. Çünkü bu tarif sayesinde işler çok pratik bir hal alacak.

ETLİ LAHANA SARMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir adet orta boy beyaz lahana
400 gram ortay yağlı kıyma
Bir su bardağı pirinç
Bir adet kuru soğan
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber

Sos için:
Tereyağı
Salça
500 ml su

ETLİ LAHANA SARMASI NASIL PİŞİRİLİR?

Derin ve geniş bir tencereye su koyun, kaynatın. Lahanayı ortadan ikiye kesin ve yapraklarını ayırın. Kaynayan suya yaprakları koyun ve yumuşayana kadar haşlayın. Tüm yaprakları haşladıktan sonra süzün.

Etli lahana sarması iç harcı için öncelikle soğanı minik minik doğrayın. Derin bir kabın içine kıymayı alın. İçine soğanı, pirinci, yağı, salçaları, baharatı ve tuzu koyup tüm malzemeleri karıştırın.

Lahanaları iç harçla birlikte sarın. Lahanaların hepsini sardıktan sonra tencereye dizin. Sıra geldi sosunu hazırlamaya. Tereyağını tavada eritin. Yağ tamamen eridikten sonra içine salçayı ekleyin ve kavurun.

Salça iyi bir şekilde kavrulduktan sonra tavaya suyu katın. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sosu tencereye ilave edin. Tencereyi ocağa alın. İlk 10 dakika yüksek ateşte 30 dakika ise kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun...

Etli lahana sarması bulgurlu da hazırlanabilir. Bunun için listede pirinç ve bulgur arasında değişiklik yapın ve daha kısa sürede pişirin.

SARMA YAPMAK İÇİN LAHANA NASIL SEÇİLİR?

İlk başta boyut olarak küçük değil, orta ya da büyük boy bir lahana tercih etmelisiniz. Lahanayı seçerken üzerine bastırın. Lahana esniyorsa sarma için idealdir.

ETLİ LAHANA SARMASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon etli lahana sarması ortalama 122 kaloridir.

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