Etli lahana sarması tarifi: Bir tabak asla yetmeyecek!

Etli lahana sarması tarifi nasıl yapılır diyenler için bütün detayları ele aldık ve temelde doğru lahana seçme işini ele aldık. Pişiren herkesten tam not alan etli lahana sarması tarifimizi ilk kez pişirenler de kesinlikle korkmamalı. Çünkü bu tarif sayesinde işler çok pratik bir hal alacak.

ETLİ LAHANA SARMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir adet orta boy beyaz lahana

400 gram ortay yağlı kıyma

Bir su bardağı pirinç

Bir adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Sos için:

Tereyağı

Salça

500 ml su

ETLİ LAHANA SARMASI NASIL PİŞİRİLİR?

Derin ve geniş bir tencereye su koyun, kaynatın. Lahanayı ortadan ikiye kesin ve yapraklarını ayırın. Kaynayan suya yaprakları koyun ve yumuşayana kadar haşlayın. Tüm yaprakları haşladıktan sonra süzün.

Etli lahana sarması iç harcı için öncelikle soğanı minik minik doğrayın. Derin bir kabın içine kıymayı alın. İçine soğanı, pirinci, yağı, salçaları, baharatı ve tuzu koyup tüm malzemeleri karıştırın.

Lahanaları iç harçla birlikte sarın. Lahanaların hepsini sardıktan sonra tencereye dizin. Sıra geldi sosunu hazırlamaya. Tereyağını tavada eritin. Yağ tamamen eridikten sonra içine salçayı ekleyin ve kavurun.