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ETÜ ile Mezra Ziraat A.Ş. arasında protokol imzalandı

ERZURUM HABERLERİ  | 11.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Erzurum Teknik Üniversite (ETÜ) ile Mezra Ziraat A.Ş.

ETÜ ile Mezra Ziraat A.Ş. arasında protokol imzalandı

Erzurum Teknik Üniversite (ETÜ) ile Mezra Ziraat A.Ş. arasında tarımsal üretim faaliyetleri hususunda protokol imzalandı.
Protokole göre, modern tarım uygulamaları dahilinde üniversite arazimizde şeker pancarı üretimine başlanacak. Tarımsal üretimin yanısıra, demonstrasyon, araştırma ve akademik çalışmalar da protokol kapsamında olacak.
Öğrencilerden şeker pancarı tarımı konusunda AR-GE, tez ve staj çalışmaları yapmak isteyenler bu kapsamda yönlendirilecekler. ETÜ yönetimi, protokolün hem kurumumuz hem de Mezra Ziraat A.Ş. adına hayırlara vesile olmasını temini etti.

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