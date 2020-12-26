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ETÜ’den sosyal sorumluluk projeleri

ERZURUM HABERLERİ  | 26.12.2020 10:31 | Son Güncelleme

ETÜ Rektörü Prof.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Doç. Dr. Sevinç Namlı rehberliğindeki Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Ağaç Dikme Etkinliği, Sesli Kitap, Sokak Hayvanlarını Unutmayalım ve Bu Kış Beni Sen Giydir başlıklı projeler yürüten Spor Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerini makamında ağırladı.
Öğrencilerle projeleri hakkında sohbet eden Rektör Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde sosyal duyarlılık projelerine imza attıkları, sosyal sorumluluk bilincinin gelişimine ve toplumsal farkındalığa katkıda bulundukları için proje ekibinde yer alan öğrencileri ve öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Sevinç Namlı ile Arş. Gör. Yusuf Buzdağlı’yı tebrik edip kendilerine teşekkür belgesi takdim etti.

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