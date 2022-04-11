Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney cesur sahnelere aile büyüklerinin tepkisini açıkladı

Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney son dönemlerin popüler isimlerinden. Dizide iddialı kıyafetleri, seks sahneleri ve oyunculuğuyla öne çıkan genç isim yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"Euphoria'daki çalışmamdan çok gurur duyuyorum" diyen Sydney Sweeney "Harika bir performans olduğunu düşündüm. Ama çıplak olduğum için kimse bundan bahsetmiyor" yorumunda bulundu.

Genç oyuncu diziyi izleyen büyükanne ve büyükbabasının yorumunu da açıkladı.

Büyükanne ve büyükbabasının çalışmalarını desteklediğini söyleyen Sydney Sweeney "Hollywood'daki en iyi memelere sahip olduğumu söylediler" dedi.



