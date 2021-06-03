EURO 2020: 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor, Türkiye'nin rakipleri kimler?

Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Her ne kadar resmi kısaltması EURO 2020 olsa da 2021'de yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti.

Şampiyona, 2020 yılının 60'ncı yıldönümü olması nedeniyle özel bir formatta yapılacak. Bu nedenle, turnuva 11 farklı kentte oynanacak.

UEFA, turnuva maçlarına evsahipliği yapacak kentlerde statlara kapasitelerinin yüzde 25'i kadar seyircinin güvenli bir şekilde alınmasıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyor.

Türkiye de bu turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak.

Turnuva hakkında merak edilenleri derledik:

Gruplarda hangi takımlar var?

Kasım ayı sonunda yapılan kura çekimi sonucunda, Türkiye, finallerde A Grubu'nda yer alacak.

Türkiye'nin grubunda İtalya, Galler ve İsviçre bulunuyor.

A Grubu'nda takımlar maçlarını İtalya'nın Roma ve Azerbaycan'ın Bakü kentlerinde oynayacak.