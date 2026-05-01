Fenerbahçe'de başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'ın hocası Jürgen Klopp!

Fenerbahçe camiasında yaklaşan seçimli genel kurul öncesi, başkan adaylığı için ismi en güçlü şekilde geçen Mehmet Ali Aydınlar, transfer dünyasını sarsacak bir hamleyle sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün kaderini değiştirecek bir yönetim listesi oluşturduğu konuşulan Aydınlar'ın, teknik direktörlük koltuğu için dünya futbolunun en büyük figürlerinden biri olan Jürgen Klopp isminde karar kıldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE’DE YÜZYILIN OPERASYONU! MEHMET ALİ AYDINLAR'IN KLOPP BOMBASI!

Fenerbahçe’de kongre rüzgarları sert eserken, başkan adaylığını açıklaması an meselesi olan Mehmet Ali Aydınlar’ın "vizyon projesi" gün yüzüne çıktı. Kulübü Avrupa’nın devleri arasına taşımayı hedefleyen Aydınlar’ın, teknik direktör arayışında listesinin ilk sırasına Liverpool’dan ayrılan ve kariyerine Red Bull Global Direktörü olarak sürdüren Alman futbol dehası Jürgen Klopp’u yazdığı belirtiliyor.

ÖN GÖRÜŞME PLANLANIYOR...

Gelen bilgilere göre, Mehmet Ali Aydınlar ve ekibi, Alman teknik adamla bir ön görüşme gerçekleştirerek Fenerbahçe'nin yeni dönem hedeflerini ve kendisine sunulacak geniş yetki alanlarını masaya yatırdı. Taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratan bu gelişme, camiadaki seçim atmosferini tamamen değiştirecek güçte bir hamle olarak değerlendiriliyor. Klopp cephesinin bu dev teklife nasıl bir yanıt vereceği henüz belirsizliğini korurken, Aydınlar’ın bu girişimi "Fenerbahçe tarihinin en büyük teknik direktör hamlesi" olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan Real Madrid ve Almanya Milli Takımı ile de ismi anılan Klopp'un geleceği yaz aylarında netleşecek.