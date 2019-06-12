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EURO 2020 biletleri satışa çıktı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.06.2019 20:35 | Son Güncelleme

Avrupa'da ülkeler bazındaki en büyük turnuva olan EURO 2020 finallerinin bilet satışı, UEFA tarafından resmi olarak başlatıldı.

EURO 2020 biletleri satışa çıktı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinin bilet satışı başladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.

Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, "https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/" internet sitesinden başvuru yapacak.

12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 avro arasında değişiyor.

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Anahtar Kelimeler:
euro 2020 uefa

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