EURO 2020 Danimarka Finlandiya maçı ne zaman? Ertelenen maç ne zaman oynanacak?

B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Danimarka ve Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Maçın 43. Dakikasında bir anda yere yığılan Eriksen’in kalbinin durduğu öğrenildi. Eriksen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. UEFA ise mücadelenin “tıbbi acil durum” nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

ERTELENEN DANİMARKA VE FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan EURO 2020 B Grubunun ilk maçında Finalndiya ve Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında ise futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Danimarkalı futbolcu Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 43. dakikada bir anda yere yığıldı.

Olayın ardından sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı uyguladı. Daha sonra sedye ile saha kenarına alınan Eriksen'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan takım arkadaşları, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadelenin "tıbbi acil durum" nedeniyle ertelendiği belirtildi. Maçın ne zaman oynanacağı hakkında ise bilgi verilmedi.



